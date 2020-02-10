Kılınç, 'FETÖ' için yapılan yasal düzenlemeleri sordu

CHP'li Yüksel Mansur Kılınç 'FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalar devam ederken, daha önce yapılan yasal değişikliklerle 'FETÖ'nün önünün nasıl açıldığını sorguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğeri ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Kılınç "FETÖ"nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalar devam ederken, 2009 ve 2012 ile 2015 arasında yapılan yasal değişikliklerle "FETÖ"nün önünün nasıl açıldığını sorguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde Kılınç, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un gündeme getirdiği ve kamuoyunda “Dursun Çiçek Yasası” olarak bilinen yasada kimlerin imzasının bulunduğunu sordu.

7 Ocak 2009 tarihinde dönemin Başbakanı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hükümet tasarısı olarak Meclis'e sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tasarısının 26 Haziran 2009’da Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri tarafından iki ayrı önerge verilmişti. Önergelerle askeri şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açılmış, ardından "FETÖ" mensubu hakimler tarafından Albay Dursun Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderilmişi.

'TERFİ SÜRELERİNDEN ÖNCE YÜKSEK RÜTBELER VERİLDİ'

CHP’li Kılınç'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarından yanıtlanması talebiyle verdiği önergede ise 2012 ile 2015 yılları arasında TSK Personel Kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler gündeme getirildi. Kılınç, "bu değişiklikler ile 'FETÖ' mensuplarının TSK içerisinde normal terfi bekleme sürelerinden önce yüksek rütbelere gelmesinin sağlandığını" söyledi.

Kılınç'ın Akar'a yönelttiği sorular şöyle: