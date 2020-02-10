Kılınç, 'FETÖ' için yapılan yasal düzenlemeleri sordu

CHP'li Yüksel Mansur Kılınç 'FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalar devam ederken, daha önce yapılan yasal değişikliklerle 'FETÖ'nün önünün nasıl açıldığını sorguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğeri ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.
Kılınç "FETÖ"nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalar devam ederken, 2009 ve 2012 ile 2015 arasında yapılan yasal değişikliklerle "FETÖ"nün önünün nasıl açıldığını sorguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde Kılınç, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un gündeme getirdiği ve kamuoyunda “Dursun Çiçek Yasası” olarak bilinen yasada kimlerin imzasının bulunduğunu sordu.
7 Ocak 2009 tarihinde dönemin Başbakanı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hükümet tasarısı olarak Meclis'e sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tasarısının 26 Haziran 2009’da Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri tarafından iki ayrı önerge verilmişti. Önergelerle askeri şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açılmış, ardından "FETÖ" mensubu hakimler tarafından Albay Dursun Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderilmişi.
'TERFİ SÜRELERİNDEN ÖNCE YÜKSEK RÜTBELER VERİLDİ'
CHP’li Kılınç'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarından yanıtlanması talebiyle verdiği önergede ise 2012 ile 2015 yılları arasında TSK Personel Kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler gündeme getirildi. Kılınç, "bu değişiklikler ile 'FETÖ' mensuplarının TSK içerisinde normal terfi bekleme sürelerinden önce yüksek rütbelere gelmesinin sağlandığını" söyledi.
Kılınç'ın Akar'a yönelttiği sorular şöyle:
- 9 Mayıs 2012’de 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 112. Maddesinde yapılan değişiklik ile askeri personelin 15 yıllık mecburi hizmet süresi 10 yıla indirilmiştir. Mayıs 2012 ila Temmuz 2016 arasında kaç subay bu düzenlemeden yararlanarak emekli olmuştur?
- 11 Şubat 2014’te 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54. Maddesinde yapılan değişiklik ile TSK’daki terfiler 1 yıl öne çekilerek 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller Yüksek Askeri Şura’da görüşülecek terfi listesine eklenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen sürede bu düzenlemeden yararlanarak kaç subay terfi etmiştir? Terfi eden subayların kaçı 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanmıştır? Bu düzenlemeden yararlanarak terfi eden kaç subay 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilmiştir?
- TSK’daki terfilerin 1 yıl öne çekilmesini düzenleyen 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54. Maddesinde yapılan değişiklikten yararlanarak 2014 yılındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir yıl erken terfi edip tuğgeneralliğe terfi eden subaylar arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Tuğgeneral Semih Terzi ile Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele baskın düzenleyen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de bulunmakta mıdır?
- 30 Aralık 2015'te 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ‘Geçici Madde 39’ ile 28-30 yılını tamamlayan albaylara 30-70 bin lira fazla ikramiye verilerek gönüllü emeklilik hakkı tanınmıştır. 15 Temmuz 2016’ya kadar bu haktan yararlanarak emekli olan subay sayısı kaçtır? Terfi ettirilerek emekli olan subayların yerine atanan subaylardan kaçı 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanmıştır, kaçı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilmiştir?