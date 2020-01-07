Kılıçdaroğlu'nun avukatına dava: Yargı tarihine utanç belgesi olarak geçecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e yaptığı savunma gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla dava açıldı. Çelik, hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin 'Dünya Yargı tarihine utanç belgesi olarak geçecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davalarına ilginç bir örnek daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun savunmasını yapan avukat Celal Çelik'e, savunması dolayısıyla Erdoğan'a hakaret iddiasıyla dava açıldı.

Suçunun Kılıçdaroğlu'nu savunmak ve onun söylediklerinin doğru olduğunu ispatlamaya çalışmak olduğunu belirten Çelik, "Kılıçdaroğlu'nu savunmaktan ötürü avukatı hakkında dava açılamayacağını düşünenler olur diye hakkımda düzenlenen ve Dünya Yargı tarihine (utanç belgesi olarak) geçecek İddianameyi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi ve iddianameyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşılan iddianamede Çelik'in 17-25 Aralık tapelerinden notlar paylaşması Erdoğan'a hakaret kapsamında sayıldı.

İddianame şöyle: