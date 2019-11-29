Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Erdoğan bu davayı açtığına pişman olacak

Erdoğan’ın tank palet fabrikasının satışıyla ilgili açıklamaları nedeniyle dava açtığı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, ‘Tank-Palet Fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekildiği gerçekliğini ortaya koyan devir sözleşmeleri ve diğer belgelerin, Mahkeme dosyasına getirtilmesini sağlayacağız’ dedi.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu’na açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

'VATAN HAİNİ ELEŞTİRİSİNİN HAKLI DAYANAKLARI'

“Recep Tayyip Erdoğan, bilmelidir ki bu davayı açtığına pişman olacak!

Zira açılan bu davada, Genel Başkanımızın ‘Vatan Haini’ eleştirisinin haklı dayanaklarının bulunduğunu, Genel Başkanımızın eleştirisinin tümden doğru olduğunu İspatlayacağız.

Nitekim, dava konusu hain değerlendirmesinin en önemli dayanağı olan Tank-Palet Fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekildiği gerçekliğini ortaya koyan devir sözleşmeleri ve diğer belgelerin, Mahkeme dosyasına getirtilmesini sağlayacağız! Bu yolla da kamuoyundan gizlenen bilgileri kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız!”

KAMUOYUNDAN GİZLENEN KARARLAR

Tank palet fabrikasının Katar ordusuna satışı Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla yapıldı. Ancak karar Resmi Gazete'de yayımlanmadı. 20 Eylül 2019 itibariyle çıkarılan bin 587 Cumhurbaşkanlığı Kararından yalnızca 820’si yayımlandı, kalan 750’sinde neler olduğu bilinmiyor. Tank palet fabrikası ile ilgili karar da yayımlanmayan yüzlerce karar arasında yer alıyor ve konuya ilişkin belgeler kamuoyu tarafından bilinmiyor.

