Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik'ten tepki: Hesap soracağım

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında ‘FETÖ’ye yardım ve propaganda suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Çelik soruşturmaya tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında "FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çelik hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım", "Kamu görevlisine alenen hakaret", "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

ÇELİK’TEN TEPKİ: ERDOĞAN’IN TALİMATI VE PELİKANCILARIN BASKISIYLA

İddianameye tepki gösteren Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "RTE’nin talimatı ve Pelikan’cıların baskısı ile hakkımda düzmece bir iddianame düzenlenmiş! Gerekçe: Digitürk’ü iptal etmem; Gazilerin avukatı olarak şikayet dilekçesi hazırlamam; Sıfırlama Tapelerini Mahkemelere sunmam! İşte RTE Yargısı! Geri adım yok!. Hesap soracağım!.." dedi.

Çelik daha sonra yaptığı paylaşımda da “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Pelikan’cıların baskısıyla hakkımda açılan davadan ötürü (hukuk düzleminde) bilinen ilgililerden hesap soracağım! Havuz medyası da dahil olmak üzere TV’lerin tüm çağrılarına olumlu dönüş yapıp programlarına katılacağım! Hodri Meydan..” diye yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Pelikan’cıların baskısıyla hakımda açılan davadan ötürü (hukuk düzleminde) bilinen ilgililerden hesap soracağım! Havuz medyası da dahil olmak üzere TV’lerin tüm çağrılarına olumlu dönüş yapıp programlarına katılacağım! Hodri Meydan.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 30, 2020

İDDİANAMEDE NE DENİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik’in 2011 yılında hakimlikten istifa ettiği, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün" kontrolüne geçtiği ileri sürülen ve 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği’ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Çelik’in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle tespit edilen telefon irtibatlarına yer verilen iddianamede, kamu görevinden çıkarılan YARSAV eski başkanı Murat Arslan’a ait telefon hattı ile 417 kez irtibatının bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, “Şüpheli Celal Çelik’in, 7 Şubat 2012’de MİT görevlilerinin kumpas soruşturması kapsamında ifadeye çağrılırken daha önceki yıllarda terörle mücadelede görev alırken gazi olan ve bu kapsamda tedavi gören kişilere FETÖ/PDY örgütünden almış olduğu bilgilerle ulaştığı, tamamen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün oluşturmak istediği algı doğrultusunda 8 Şubat 2012 tarihli suç duyurusundan oluşan dilekçeyi gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini de istismar ederek imzalattığı” öne sürüldü.

"7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleşmesinden bir gün sonra dilekçenin hazırlanmasının ve gazilere imzalattırılmasının mümkün görülmediğinin" iddia edildiği iddianamede, Celal Çelik'in "7 Şubat MİT kumpası sürecinde FETÖ’nün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde FETÖ’nün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına katkıda bulunduğu" ileri sürüldü.

'ERDOĞAN'A HAKARET', DİGİTÜRK ÜYELİĞİNİ İPTAL

İddianamede, Çelik’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edildi. Yine sosyal medya hesabından "FETÖ’nün amaçları doğrultusunda algı oluşturmak maksadıyla geliştirdiği söylemleri doğrultusunda paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı" ileri sürüldü.

İddianamede Çelik'in Digitürk üyeliğini iptal ettirmesi de "FETÖ’ye ait 13 radyo ve TV kanalının Digitürk platformundan çıkarılması sonrası silahlı terör örgütü tarafından protesto için Digitürk üyeliklerini iptal ettirdikleri dönemde dilekçeyle üyeliğini iptal ettirdiği" ifadesiyle iddianamede yer aldı.