Kılıçdaroğlu’ndan tank palet tepkisi: Ne satış ne kiralama, bunun adı peşkeş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Katar ordusuna verilen tank palet fabrikasının ihalesinin nerede ve ne zaman yapıldığının açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a ’20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’daki tank palet fabrikasıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. 25 yıllığına Katar ordusu ve Ethem Sancak’ın BMC Grubu’na verilen fabrikanın devri için “5 kuruş dahi” alınmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu “20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş” dedi.

Tank palet fabrikasının değerinin 20 milyar dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Bunu 25 yıllığına BMC Grubu'na verdiler. 'İhaleyi ne zaman, nerede yaptınız?' dedik. O fabrikanın kuruluşunda benim vergim var, babamın vergisi var. Sormak hakkım. 'Öğrenemezsin' diyorlar. O fabrikada oluşan bütün sırları Katar Ordusu'na verdiniz. Niye?" diye konuştu.

"20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş?" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 Kasım’da yaptığı konuşmada "Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Dürüst olun samimi olun" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın” diye konuştu. Türk Telekom’un devrinde 6,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının “5 kuruş dahi alınmadan” devredildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu “Türk Telekom'da da işletme devri oldu. 6,5 milyar dolar alındı. Kim ver dedi sana? Satış da değil kiralama da değil. Ne satış ne kiralama bunun adı peşkeştir, sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermektir" dedi. CHP lideri "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir, böyle bir soygun, ahlaksızlık da görülmemiştir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "Ak Partilinin de, MHP'linin de hakkını aramak bize düştü. Adaleti, dürüstlüğü, temiz siyaseti bu memlekete getireceğiz."

- "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için para topladılar, o para nereye gitti? O vakfın adresi neresi? Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var? Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığı'nda benim ne işim var?"

- "Ak Parti döneminde 15 istihdam paketi açtılar, 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar. Bir şey çıkmadı. Erdoğan'a tavsiye, paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın."

- "Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Artık yeter dememiz lazım, oturup düşünmemiz lazım."

- "Hapishaneler tıka basa dolu. Kayınpederi, dostu, parası olan dışarıda, gariban içeride. Kendini yakan var, kendisini asan, şimdi sıra toplu intiharlara geldi."

- "1000 liranın altında emekli aylığı alan 847 bin 643 kişi var."

- "8 milyon 647 bin 283 kişi ayda 673 liranın altında gelir elde ediyor. Hani kişi başı gelir 10 bin doları aşmıştı?"

- "Buradan Türkiye'yi aile sigortasını getirerek çıkartacağız."

- "Devleti yöneten kişi egemen güçler tarafından da sürekli kandırılıyorsa oradan bir şey çıkmaz. 'Süleyman Şah'a dokunanı yakarız' dediler, bu saray sosyetesi türbeyi kaçırdı. Cumhuriyet tarihinde bunun başka bir örneği yok."

- "Mektup geldi neden iade etmedin? Milletimizi aşağılayan bir mektup. 'Akıllı ol' diyor sana. Sen bunu nasıl hazmediyorsun? Bu milletin şanını şerefini kim koruyacak?"

- "Giderken mektubu götürecek. Çöp sepetindeydi, demek ki değilmiş. Sen cebinde mektup taşıyacak pozisyonda mısın? Oturduğun makamı biliyor musun sen? Çağıracaksın bizim büyükelçiyi Amerika'dan. 'Bunu götür sahibine iade et' diyeceksin. 'Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben sayın Trump'a takdim edeceğim' diyor. Takdim kavramı nedir? Takdim etmek bir üst makama arz etmek demektir."