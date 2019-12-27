Kılıçdaroğlu'ndan 'Sözcü gazetesi' kararına tepki

Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarlarına verilen cezaları değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile verilmiş karardır' dedi.

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerine verilen hapis cezalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

"Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile verilmiş bir karardır. Sözcü gazetesinin Türkiye’yi aydınlatmasına, doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Baskı kuruyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu gazeteciler geçmişlerine bakıldığında işlerinden kovuldular, görevlerinden uzaklaştırıldılar ama ne olursa olsun yollarına ve mücadelelerine devam ettiler. Aynı mücadeleyi aynı kararlığı yine sürdürecekler. Baskıyla, mahkemeleri, hakimleri elde ederek, hakimlere ‘şuna şu kadar ceza verin, şunu tahliye edin, bunun yurt dışı çıkış yasağını kaldırın diye talimat vererek hukuku sağlayamazsınız, demokrasiyi getiremezsiniz. Türkiye’nin geldiği nokta maalesef budur" ifadesini kullandı.