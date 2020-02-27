Kılıçdaroğlu'ndan Salman'ın görevden alınmasına tepki: Hukuksuz karar

İçişleri Bakanlığı'nın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı görevden uzaklaştırma kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Salman'ın belediyedeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran kişi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu "Yalova Belediyesi'ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran belediye başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in Anayasanın 127’nci maddesinin 4’ncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

