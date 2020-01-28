Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Böyle bir adalet olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gezi Davası'na ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün önemli bir dava görüşülüyor. Osman Kavala'nın davası. Tam 813 gündür içeride. Haksızlık yapıldığını herkes biliyor. En son AİHM bu kadar olmaz dedi, bir karar verdi "tahliye edilmesi gerekiyor" dedi. Böyle bir adalet olabilir mi? Dolayısıyla bugün görülen davada adalet umarım tecelli eder" dedi.
Vergi tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Devlet adaletle yönetilecek, fakire bir şeyler vermesi lazım" derken, şöyle konuştu:
Devlet adaletle yönetilsin istiyoruz. Bunu kim yapar? Siyasetçiler yapar. Bir başka önemli nokta, hepimiz vergi veriyoruz. Devlet adaletle yönetilecek, fakire bir şeyler vermesi lazım. Adaletle yönetme kavramı bir mahkeme kavramı değildir. Devleti yönetirken vatandaştan zor alıma dayalı vergi alıyoruz. Verginin hakça kullanılması lazım. Vergiyi doğduğunuz andan itibaren ödüyorsunuz. Çocuğun altına bez alınır, vergi ödersiniz. Hayatın her alanında vergi vardır. Kefen bezi alırsınız vergi vardır. Tarlaya gübre atarsınız vergi verirsiniz. Buradan şuraya gelmek istiyorum.
Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Yolsuzluk Endeksi'nde 13 basamak birden geriye gidiyorsa bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediği kabul etmek lazım.