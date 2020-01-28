Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Böyle bir adalet olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bugün önemli bir dava görüşülüyor. Osman Kavala'nın davası. Tam 813 gündür içeride. Haksızlık yapıldığını herkes biliyor. Böyle bir adalet olabilir mi?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gezi Davası'na ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün önemli bir dava görüşülüyor. Osman Kavala'nın davası. Tam 813 gündür içeride. Haksızlık yapıldığını herkes biliyor. En son AİHM bu kadar olmaz dedi, bir karar verdi "tahliye edilmesi gerekiyor" dedi. Böyle bir adalet olabilir mi? Dolayısıyla bugün görülen davada adalet umarım tecelli eder" dedi.

Vergi tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Devlet adaletle yönetilecek, fakire bir şeyler vermesi lazım" derken, şöyle konuştu: