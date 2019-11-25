Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce'ye ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Saray'a giden CHP'li tartışması sonrası Muharrem İnce'ye ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray'a giden CHP'li" tartışması sonrası Muharrem İnce'ye kendisinden haber beklemesini söylediğini ancak İnce'nin beklemediğini söyledi.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirtirken, görüşmeye ilişkin şu aktarımlarda bulundu:

CHP lideri, bunun CHP’ye yönelik bir Saray komplosu olduğunu söyledi. Saray’ın 6-7 aydır bu tür komplolarla Türkiye’nin ekonomik çöküntüsünü RTE’nin başarısızlığını gözlerden uzaklaştırmaya çalışacağını ve CHP’yi karıştırarak gündem saptıracağını söyleyip duruyorum dedi. Duyumlar aldıklarını, aslında her siyasi parti liderine pek çok duyum geldiğini, fakat bunlardan neyin doğru olduğunu bilmenin ancak zaman içinde ortaya çıktığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kendisini aradığını, ortak bir açıklama ile CHP’ye yönelik bu komploya karşı çıkmayı önerdiğini doğrulayarak “Benden haber bekle dedim İnce’ye.. “O sırada İstanbul’daydım, İzmir’e uçağı ve belediye başkanlarıyla toplantıyı kaçıracaktım, oradan da Ankara’ya uçtum, dedi. ve İnce’nin Kemal Bey’in davetini beklemeden hemen açıklamalarda bulunması ve CHP Genel Merkezi’ni suçlamasını doğru bulmadığını, bunun CHP’ye yönelik komployu kışkırtıcı olacağını söyledi.

Gördüğüm kadar Kılıçdaroğlu, İnce’ye de güvenmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra özel olarak davet ederek İnce ile özel bir yemek yedikten sonra İnce’nin yaptığı açıklamaları anımsatıyor.

Kılıçdaroğlu’na sordum, “Evet, komplo var, Saray komplosu doğrudur dediniz, fakat İnce Saray’a gitmediğini söyledi, ne dersiniz” sorumu yanıtlarken, Saray’ın CHP’ye karşı komplolar peşinde koştuğunu zaten söyleyip durduğunu ve bunu bu bağlamda söylediğinin altını çizdi. Sürekli komplo duyumları geldiğini, ama elde bilgi belge olmadan net konuşmanın söz konusu olmadığını yeniden vurguladı...

Şunu da sordum: Talat Atilla, CHP içinden duyumu aldığını söylüyor. Aslında CHP içinden böyle bir duyum aldığını söylemesi de kumpasın bir parçası olabilir mi?

Kemal Bey, olayın karanlık olduğunu elinde bilgi ve belge olmadan somut bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.