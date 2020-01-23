Kılıçdaroğlu'ndan liberallerle buluşma açıklaması: Anlamlı değil...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liberallerle yaptığı buluşmaya ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da T24 yazar ve yöneticileriyle yaptığı buluşma sonrası gelen eleştirilere ilişkin konuştu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim tercih yapmamız gerek. Demokrasiden yana mı olacağız, otoriter rejimden mi?" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede bütün bu olumsuzluklar yaşanırken eski tartışmaları gündeme getirmek anlamlı değil. Bu nedenle bizim asıl gündemimiz geçmişte kimin ne hata yaptığı değil. CHP olarak bizim de hatalarımız olmuş. Bizim esas meselemiz şu anda demokrasiden, yargının bağımsızlığından, basının özgürlüğünden, demokrasiden yana olanların aynı tarafta olmasıdır. Kavgaymış, intikammış, ‘geçmişte bize destek vermedi, iktidarı destekledi'ymiş… Bu tür ayrışmaların tümü Erdoğan'ın işine gelir. Bizim acil sorunumuz demokrasidir. Herkes özgürce yaşasın istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz.”