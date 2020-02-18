Kılıçdaroğlu'ndan 'İYİP' talimatı: Görüş bildirmeyin

CHP MYK’da, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İYİP'deki milletvekili istifalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun Çokal'ın istifası için "kendi iç meseleleridir" ifadesini kullandığı ancak Ok'un istifa açıklamasında CHP'yi hedef almasının "iyi okunması gerektiği" üzerinde durduğu öğrenildi.

Bazı MYK üyeleri ise Ok’un açıklamasını eleştirerek, “İktidarın Millet İttifakı’nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından İYİP’deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği aktarıldı.

NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda dikkat çektiği konuşmada İsmail Ok, şu ifadeleri kullanmıştı:

Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra “Parti Yönetimin görüşünü sordum.” En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu.