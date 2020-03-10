Kılıçdaroğlu'ndan 'ittifak' yanıtı: Herkesle bir arada olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Millet İttifakı genişler mi’ sorusuna 'Türkiye’de artık sağ sol ayrımından çok demokrasiden yana olan ve otoriteden yana olanlar var. Biz Türkiye’de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Kayseri’de patronlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin menfaatlerine uygun konularda iktidara destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dış politikada ülkemizin menfaati için doğru olduğunu düşündüğümüz konularda her zaman destekleriz ama iş başka ülkelere asker göndermeye gelince ‘olmaz’ deriz” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, "Millet İttifakı’nın genişletilmesi için yeni ittifak arayışları olur mu?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de artık sağ sol ayrımından çok demokrasiden yana olan ve demokrasiden yana olmayıp otoriteden, tek adamdan yana olanlar var. Siyasette temel ayrım bu. Biz Türkiye’de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız. Demokrasi, özgürlük, insan haklarından yana tavır alan herkesle bir arada olacağız. Çünkü önce hep birlikte demokrasiyi inşa etmeliyiz. Kimse karamsar olmamalı. Sonunda demokrasi kazanacak. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ülke olarak. Türkiye iyi yönetilmiyor ama asla hiçbirimiz umutsuz değiliz" dedi.