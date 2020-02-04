Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul seçimine müdahale: Diğer adayı yarıştan çekti

CHP'de gergin geçen bir önceki İstanbul seçiminin ardından yeniden aday olması beklenen eski İl Başkanı Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle adaylıktan vazgeçirildi. Canpolat'a aralarında belediye başkanları ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 270 ismin imza verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da devam kararı" verdiği İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olacağı öne sürülen Cemal Canpolat'la görüşerek adaylıktan vazgeçirdi.

İki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi’nde çok az bir oyla il başkanlığı koltuğunu Canan Kaftancıoğlu’na kaptıran Canpolat'ın aday olacağı haberleri CHP içinde tartışma konusu olmuştu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Canpolat’ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı adaylıktan vazgeçirdiği belirtildi.

Akşam saatlerinde ilçe başkanlarıyla buluşan Canpolat, kendisinin adaylığı için toplanan imzaları, “Genel Başkan’a aday olmayacağıma ilişkin söz verdim. Genel Başkan’a rağmen aday olmam. Hepinize şahsıma duyduğunuz teveccühe teşekkür ederim” diyerek kendilerine iade etti.

İLK AÇIKLAMA

Adaylığıyla ilgili konuşan Cemal Canpolat, “Genel Başkan’ın talebi üzerine aday olmamaya karar verdim. Ben zaten daha önce Genel Başkan’a rağmen adım atmayacağımı açıklamıştım. Genel Başkan, Canan Hanım’da bu kadar ısrar ettiğine göre, demek ki, ittifaklar konusunda bir sıkıntı yaşanmasını istemiyor. Kaldı ki, ben zaten İstanbul İl Başkanlığı yapmıştım. Aşağıdan, delegeden, aday olmam noktasında gelen bir baskı vardı” bilgisini paylaştı.

'270 İMZAYI İADE ETTİM'

İlçe Başkanlarının, il başkanlığı adaylığı için kendisini ziyaret ettiklerini belirten Canpolat, “Benim, İl Başkanlığına aday olmam için 270 imza toplanmıştı. Belediye Başkanları’nın gizli imzaları da vardı. İlçe Başkanları’na, Genel Başkan’a aday olmayacağım konusunda söz verdiğimi belirterek, toplanan imzaları kendilerine iade ettim. İstanbul’da an itibariyle tartışma bitmiştir. Canan Hanım’a başarılar diliyorum” dedi.