Kılıçdaroğlu'ndan IMF açıklaması: İlk kez yapılmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil" dedi.