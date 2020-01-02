Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya çağrısı: BM Barış Gücü gönderilsin

Libya'ya asker tezkeresi Meclis'te görüşülürken CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümete yaptığı çağrıda 'Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete "Libya'ya BM Barış Gücü gönderilmesi sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğü sırada Twitter üzerinden hükümete bir çağrı yaparak "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu "Hükümete açık ve net çağrımızdır: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümettir. Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır” açıklaması yaptı.