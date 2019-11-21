Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. İnsanlar isyanda. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir: 'Madem istiyorsunuz. Erken seçim olabilir'. Yani onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız.

-Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz.

-İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Parlamenter sisteme dönmek gerek. Bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Bir anayasa değişikliği getireceğiz. Herkesin onay vereceği bir demokratik anayasa yaparız. Bu bizim için son derece önemlidir.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI

-Seçime giriyorum ve kazanıyorum. 1 gün sonra vali yazı yazıyor. Baştan gelseniz seçime giremezsin deseniz. HDP de başka birini aday gösterir.

-Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D'si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirlmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki 'madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin' Bu doğru bir tavır tabii ki.

-Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor.