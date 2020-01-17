Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Putin'in talimatı ile masaya oturdun

CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenerek, 'Suriye ile görüşün dedik, dinlemediler. Ama Rusya aldı Moskova'da aynı masaya oturttu. Ama bizi değil Putin'i dinlediler. Türkiye'nin itibari nerede? Putin'in talimatı ile masaya oturdun' diye konuştu.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'BİZİ DEĞİL PUTİN'İ DİNLEDİLER'

"Dış politikanın ülkenin çıkarlarına göre inşa edilmesi gerekir. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakırsanız, farklı bir tablo ile karşılaşırsınız. Mısır, Suriye, Libya politikası ciddi bir sorun. Dış politikada verdiğimiz önerileri kabul etmiyorlar.

'Suriye ile görüşün' dedik. Dinlemediler. Ama Rusya aldı Moskova'da aynı masaya oturttu. Ama bizi değil, Putin'i dinlediler. Türkiye'nin itibari nerede? Putin'in talimatı ile masaya oturdun.

'Suriye konusunda bir uluslararası konferans toplayın' dedik. Buna da itiraz ettiler. Sonra Putin'in isteği üzerine Astana'ya gittiler.

'1998 Adana Mutabakatı'nı uygulayın' dedik. Buna da karşı çıktılar. Putin söyledikten sonra gündemlerine aldılar.

Libya konusunda dedik ki, 'Taraf olmayın. Barıştırıcı konumunda olun'. 'BM'nin tanıdığı taraf ile görüşürüz' dediler. Peki sonra n'oldu? Putin aldı, görüştürdü."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 5 SORU

"Ben Erdoğan'a 5 soru sormak isterim,

Kaddafi İnsan Hakları Ödülü'nü ve 250 bin doları aldın mı? '250 bin doları insan hakları için çalışan hayır kurumlarına bağışlayacağım' dedi. Tam 10 yıldır soruyorum, 250 bin doları hangi hayır kurumuna bağışladın? Sözünün arkasında duran diyor ya, sözünün eri, ahdine sağdıklık bu mudur diye benim sorma hakkım var.

Tarım Kanunu 21.madde 'Çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilir' der. Çiftçinin alması gereken para 177 milyar TL. Hani sözünün arkasında duran bir adamdın?

Damat bey açıklama yapıyor, Şubat 2019: 'Burası Türkiye burada iş var. Bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz' diyor. Erdoğan da bunu 1 Mart 2019'da tekrar ediyor. Gerçekleşmiyor. Bakan dönüyor açıklama yapıyor; '2019'da sizlerden beklediğimiz desteği göremedik' diyor, iş verenlere.

Altay tankı seri üretim sözleşmesi anlaşması yapılıyor. Aynı gün ilk Altay tankı 18 ay sonra teslim edilecek deniliyor. 9 Kasım 2018'de. 18 ay geçti aradan, ortada tank var mı?

Tek adam parti seçiminden sonra 100 günlük hedeflerden biri şu: Ergene nehrinin su kalitesinin artırılması. Aradan 485 günden fazla geçti. Ne kadar sürede, 100 günde. Aradan 485 günden fazla geçti.

Peki biz neye söz verdik ne yapıyoruz?

Asgari ücret 2 bin 200 dedik. Bunlar rakamlarının yerini değiştirip 2 bin 20 lira yaptılar.

2020 yılı için ise 2 bin 500 lira olmadı dedik. CHP'li belediyelerimizde 2 bin 500 lira yapacağız. Sözünün eri olan biziz."