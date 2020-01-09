Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘arabulucu’ eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Erdoğan’ın Putin’in telkini üzerine Libya açıklamasını yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu ‘İki taraf da meşru olur orada arabulucu olursun’ dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun daha önce Türkiye'nin Libya'da BM üzerinden arabulucu olma yollarını aramasına ilişkin sözlerine aynı yanıtı vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya’da ateşkes çağrısı yaptığı ortak açıklamada iki liderin kendilerini “arabulucu” olarak tanımladıklarını hatırlattı.

Haber Global televizyonunda katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, “İki taraf da meşru olur orada arabulucu olursun. Putin'den ders alıyorsun, onun söylediklerini tekrar ediyorsun. Putin bize Adana mutabakatını da hatırlattı. Ben sana söylüyorum BM'yi davet et diye. Ancak Putin'in telkini üzerine oturup böyle bir basın açıklaması yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilmiyor savruluyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “Türkiye, BM üzerinden hareket etmeli, orada arabulucu olma yolunu aramalı” sözlerine yönelik Erdoğan, “Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümet ile darbeci arasında arabulucu olunur mu? İki taraf da meşru olur, orada kalkarsın arabulucu olmanın yollarını ararsın” demişti.

Dün Türk Akımı doğalgaz boru hattının açılışı için İstanbul’a gelen Putin’le Erdoğan’ın görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada “Arabulucular olarak, Libya’daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurması” çağrısı yapılmıştı.

