Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken buluşma: AKP kuruluş ilkelerinden saptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'muhafazakar' siyasetçiler ve emekli bürokratların oluşturduğu İstanbul Platformu’nun konuğu oldu. Kılıçdaroğlu kouşmasında, AKP’nin iktidara geldiği tarihten bu yana kuruluş ilkelerinden saptığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakâr isimlerle yaptığı toplantılara bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Çengelköy’de 14 yıldır her ayın ikinci salı günü bir restoranda toplanan İstanbul Platformu’nun bu ayki konuğu Kılıçdaroğlu oldu. Platforma Başkanlık yapan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun yanı sıra eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk gibi isimlerin katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

AKP KURULUŞ İLKELERİNDEN SAPTI

Hürriyet'in haberine göre basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, AKP’nin iktidara geldiği tarihten bu yana kuruluş ilkelerinden saptığını, verdiği sözlerin büyük bir kısmını yerine getirmediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiye inanan, bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU KİMDİR?

Hüseyin Avni Mutlu 31 Mayıs 2010’da İstanbul Valisi olarak atandı. Haziran Direnişi'nde valilik görevindeydi. 23 Mayıs 2014’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, sonra da merkez valiliğine atandı.

Darbe girişiminin ardından 19 Temmuz’da açığa alındı, 26 Temmuz’da gözaltına alındı, tutuklandı. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ'nün mülkiye yapılanmasıyla ilgili yargılandı. Mahkeme eski valiye “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı onadı. İstinaf aşamasını tutuksuz olarak bekleyen Hüseyin Avni Mutlu, hakkındaki cezanın kesinleşmesi üzerine 7 Kasım 2018’de avukatıyla birlikte Edirne Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Konulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 36 gün kalan Hüseyin Avni Mutlu, 12 Aralık 2018’de, gözaltındayken tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.