Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun vakfına kayyum atanmasına tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına kararına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu "Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor" dedi.

Twitter hesabından "Yönetilemeyen Türkiye" başlıklı bir açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Dedik ki ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez’. ‘Devlet; adaletle, liyakatle yönetilir’.

Anadolu topraklarında ilk vakıf 1048’de kuruldu… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş savaşı sırasında bile vakıfların gelirine el sürmedi…

2. Dünya Savaşının en zor günlerinde dahi İnönü vakıfların gelirlerine dokunmadı… Vakıflar, hizmet kuruluşlarıdır. Vakıflar, malvarlıklarını topluma adamış kurumlardır…

Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez… Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa, siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak, en hafif deyimiyle ahlaki değildir…

Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor…

Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak BİSAV'a kayyum atanması kararının kabul edilemez olduğunu söyledikleri bildirilmişti.

