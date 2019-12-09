Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun çağrısına destek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Yaşayan cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis’te araştırılsın' çağrısına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Yaşayan cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis’te araştırılsın” çağrısına CHP'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyasetin kirlilikten arınması için buna ihtiyaç var. Biz destekleriz. Bunu vatandaş da bekler” dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan'ın üstlenmesi, bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan'a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi? Gelmezdi…

Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse, Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var."