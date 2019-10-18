Kılıçdaroğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması: Ağrıma gidiyor, Pence ABD Başkanı mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Başkan yardımcısı ile Erdoğan'ın oturmalarına bakın, sanki Trump'la Erdoğan oturuyormuş gibi, ikisi yan yana heyetler karşıda. Pence ABD Başkanı mı? Niye o paye veriliyor ona' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 televizyonunun canlı yayınında açıklamalarda bulundu

'PENCE ABD BAŞKANI MI?'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Başkan yardımcısı ile Erdoğan'ın oturmalarına bakın, sanki Trump'la Erdoğan oturuyormuş gibi, ikisi yan yana heyetler karşıda. Pence ABD Başkanı mı? Niye o paye veriliyor ona. Devletler arası ilişkilerde eşitlik vardır" dedi.

Masanın başında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunması gerektiğinin söyleyen Kılıçdaroğlu, bu durumun ağırına gittiğini aktardı.

'YİNE KENETLENEBİLİRİZ'

Olası yaptırımlarla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne uygularlarsa uygulasınlar. Nasıl 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda kenetlendiysek yine kenetlenebiliriz. Ambargo uygulanacak diye ben teslim mi olacağım. Direnirim, istediğini yap. Devletler arası ilişkiler sertleşebilir, bunu kabul edelim. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine kurulur, önemli olan bu çıkarlarda uyumu sağlamaktır" dedi.

'BARIŞA GİDEN YOL ŞAM-ANKARA GÖRÜŞMELERİNE BAĞLIDIR'

Suriye'de çözüme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Suriye'de barışa giden yol Şam ile Ankara arasındaki görüşmelere bağlıdır. Onlar da terörden Suriye'nin temizlenmesini istiyor biz de? O zaman niye kavga ediyoruz? Biz CHP olarak OBİT'in kurulmasını istedik. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keselim, burayı bir barış havzasına dönüştürelim. Egemen güçler orada Rusya, ABD, Çin orada herkes bir şey kapıyor, kaybedenler oradaki Müslümanlar. Bu tuzağı görmüyor muyuz? Devlet adamının bunu görmesi lazım."

TRUMP'IN ERDOĞAN'A MEKTUBU

ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektuba ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, mektubu dün gece yarısı sosyal medyada gördüğünü söyledi.

Öncelikli olarak, "bu mektup herhalde sahtedir" diye düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, CHP Washington temsilcisini arayıp sorduğunu ve "maalesef doğru" cevabını aldığını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bunu kabul etmek mümkün değil, böyle bir mektubun kaleme alınması ve gönderilmesi başlı başına skandal. Mektubun aynen iadesi gerekir ve aynı ağırlıkta nezaket kuralları içinde diplomatik dille bir cevap verilmeli." dedi.

"İktidar mektubu çöpe attığını söyledi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Günü kurtarmaya ihtiyacımız yok. Türkiye Cumhuriyetini aşağılayan hakaret eden bir mektup gelmiş, 'çöpe attık' ne demek. Çöpe atabilirsin ama ona cevap verilmeyecek mi? Tarihte buna benzer olaylarla karşılaştık, en ağır cevaplar verildi" diye konuştu.

Johnson Mektubu'na gerekli cevabın verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kin ve kibir dolu bir mektup, bu kibirin bir cevabının olması lazım. En ağır ifadelerle, diplomatik dil kullanılarak, bütün dünyaya örnek olacak şekilde gereken cevap verilmeli. Bir vatandaş olarak rahatsızım ve beklentim budur. Böyle ağır mektuba kimse muhatap olamaz" dedi.

TRUMP'IN 'BRUNSON' AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı" şeklinde bir tweet attığının belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Trump, biri biriyle çelişen, saat başına tweet'ler atan birisi. Dolayısıyla çok ciddiye alınması gereken birisi değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: