Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve İmamoğlu açıklaması: Yok öyle bir şey...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için Abdullah Gül'e söz verdiği iddialarını yalanladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil kimseye bir sözleri olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdikleri yönündeki köşe yazısı sonrası Abdulkadir Selvi'yi arayarak "Yok öyle bir şey" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına köşesinde yer veren Selvi, açıklamaları şöyle aktardı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için Sayın Abdullah Gül’e söz verdiğiniz söyleniyor” dedim. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan konuştu. “Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dahi değiliz. Yani ortada ne seçim süreci var ne de bu konuyla ilgili bir çalışma. Ama zaman zaman insanlar gazetelerde, televizyonlarda aday olacaklarını açıklıyorlar. Siz nasıl izliyorsanız biz de öyle izliyoruz. Öte yandan bu konuda karar vermek tek başına benim yetkimde de değil. Malum, bizim kurumsal kimliğimiz oldukça güçlü. Tek adam partisi değiliz. Dolayısıyla oturur konuşuruz, tartışırız” dedi.

Kılıçdaroğlu, 2023’teki Cumhurbaşkanı adaylığı için bir de ölçü ortaya koydu.

“Ayrıca bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızda aradığımız nitelikler vardır. Örneğin Cumhuriyet’e bağlılık, Atatürk devrimlerine bağlılık gibi, insan haklarına saygı gibi, devlet yönetiminde şeffaflığı ve liyakati savunmak gibi, her alanda hak, hukuk ve adaleti hedeflemek gibi, darbe hukukundan arınmış demokratik parlamenter sistem gibi...”

NE İMAMOĞLU NE GÜL'E SÖZ VERİLDİ

“Sözlerinizden sizin Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda ne Sayın Gül’e ne İmamoğlu’na ne de herhangi bir kimseye bir sözünüz olmadığını sonucunu çıkarabilir miyiz?” diye sordum. Kılıçdaroğlu gayet net konuştu. “Tabii. Yok öyle bir şey” dedi.