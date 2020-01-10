Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı yapılması gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten Meral Akşener karşı çıkmasaydı Abdullah Gül aday mı olacaktı?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi.

"CHP'nin bu tip bir girişimi oldu mu?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır" dedi.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

"Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçışı ve bağlantıları hakkında elimizde bilgiler var ama belge yok. Onun için söyleyeceğim yalan diyecekler o yüzden açıklamayacağım. Ama hepsini biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Defalarca Adil Öksüz ne oldu diye sordum. Adil Öksüz neden serbest bırakıldı, cep telefonları teslim edildi. Toz duman içinde başbakanlık müşaviri gider de Adil Öksüz'le hangi gerekçeyle görüşür. 'Gittik, Adil Öksüz'le karşılıklı Kuran okuduk...' dediler. Aklımızla alay mı ediyorsunuz?" ifadesini kullandı.