Kılıçdaroğlu'na yumruğa istenen hapis cezası belli oldu

Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişki soruşturmasını tamamladı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, 21 Nisan’da, Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen asker cenaze töreni sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Olaya ilişkin 36 kişi hakkında dava açan Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, Kılıçdaroğlu’na yumrak atan ve linç girişiminde aktif rol oynayan Osman Sarıgün'e 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre iddianamede, Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırılar 'protesto' olarak nitelendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun "önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı" savunulan iddianamede, tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı da öne sürüldü.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği 'müşteki' olarak yer aldı. 36 şüpheli arasında yer alan Osman Sarıgün hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

Cenaze törenine 12 bin kişinin katıldığı ifade edilen iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun saat 13.17’de beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı, törene katılmasının protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede şüpheli Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yumruk attığı anlatıldı.

İddianamede ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evde toplam sürenin 1 saat 20 dakika kaldığı kaydedildi ve şüphelilerin 'yaralama kastı ile hareket ettikleri' ifade edildi.