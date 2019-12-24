Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili dava açıldı, iddianamede ‘izdiham’ denildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanarak 36 kişi hakkında 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede saldırıların 'protesto', 'itişme' ve ‘izdiham’ diye nitelenmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan’da katıldığı asker Yener Kırıkçı’nın cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

36 şüpheli hakkında 1 ay 15 gün ila 28 yıl 10 ay arasında sürelerde hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede kalabalığın “protestoları”nın "itişmeler"e yol açtığı, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin “izdiham nedeniyle” bir ara yola girmek zorunda kaldığı gibi ifadeler yer alması dikkat çekti.

YUMRUK ATAN SARIGÜN İÇİN 3 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Gurbet Sarıyer hakkında ise "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek" suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Diğer şüphelilere de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlamaları yöneltildi. Bu sanıklar hakkında ise 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep edildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile Cumhuriyet Halk Partisi, müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer aldı.

İddianamede, Ayhan Bedava, Ayhan Onbaşı, Ayşe Ortapınar, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Engin Üce, Eray Kuş, Fahrettin Abacı, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, İrfan Topal, Koray Demirel, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Oğuz Şimşek, Osman Sarıgün, Salih Ateşyürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Sevim Gölyeri, Vahit Delibaş, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç, Yunus Cansız, Yunus Karakoç ve Yusuf Bedava şüpheli olarak gösterildi.