Kılıçdaroğlu'na saldırı davasının tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin 36 kişiye açılan davanın 30 Mart’ta görülmesine karar verildi.

Ankara Çubuk’taki asker cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin 36 kişiye açılan davanın 30 Mart’ta görülmesine karar verildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Çubuk Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, önce davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir yere nakledilmesi talebinde bulundu.

Talep, Adalet Bakanlığı üzerinden Yargıtay’a gönderildi.

Yargıtay Başsavcılığı, mahkemenin talebini reddetti.

Bunun üzerine mahkeme, duruşmanın görüleceği tarihi 30 Mart 2020, saat 09.30 olarak belirledi.