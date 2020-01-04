Kılıçdaroğlu: Yeni partileri takip ediyoruz

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Millet ittifakının öngördüğü benzer ortak noktalarımız çok fazla' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, "Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Millet ittifakının öngördüğü benzer ortak noktalarımız çok fazla. Hatta yüzde 99 diyebilirim. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kuralları gibi noktalarda görüş birliği var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

'ERDOĞAN ORTADOĞU'DAKİ ATEŞTEN UZAK DURMALI'

-İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır. Çünkü Ortadoğu 10 yıllardır kan gölüne dönüştü, vekalet savaşlarının yapıldığı bir alan. Umarız Ortadoğu onarılmaz bir uçuruma sürüklenmez.

'TÜRKİYE BM'YE BAŞVURMALI'

-Türkiye, BM'ye başvurarak, Libya'da barış gücü oluşturulması talebinde bulunması gerekiyor. En doğru olanı bu. BM olaya el koyduğunda sıcak çatışmanın önüne geçilmiş olur. Sıcak çatışma olursa ne olur? Öngörüsü olmayan bir dış politika, üç adım sonrasını görmeyen bir dış politika var. Keşke birileri Erdoğan'a satranç nasıl oynanır üç hamle sonrasını düşünerek nasıl taşlarla oynanır anlatabilse.

'MUTFAKLARDA YANGIN VAR'

-Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Mutfaklarda yangın var. Milyonlarca ailenin aybaşını nasıl getireceğiz diye düşündüğü bir süreci yaşıyoruz. Düşük gelirlilerin primleri yatmadığı için sağlık hizmeti verilemeyecek 5 milyonu aşan bir kitle oluştu. Kişi başına gelirin 10 bin dolar olduğu ifade edilen ülkede, 8 milyon kişi ayda 673 lira ile geçinmek zorunda.

'KANAL İSTANBUL OLMAYACAK'

-Kanal İstanbul diye bir şey olmayacak. Önce finansman kaynaklarını açıklamalılar. Yurt dışından bulmaya çalışacaklarını söylüyorlar. Kim buraya para yatıracaksa bir lirasını dahi vermeyeceğiz. Buyursunlar, para bulsunlar. Olmayacak şeyi tartışmaya açıyorlar. Nedeni halkı Türkiye'nin gündeminden koparmak. Ekonomiyi, yoksulluğu düşünmesinler. Önümüzdeki süreçte yap- işlet- devret projelerine bütçeden çok daha fazla paralar ödeyecekler. Bizden 5 kuruş para çıkmıyor diyordu. Gördük ki vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu bütçe ile Kanal İstanbul'u yapacaklar. Buyursunlar yapsınlar.

'YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKILMAZ'

-Yerli otomobile karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye'de teknik, hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir. Ama bugünkü teknolojide üretip orada kalırsa, otomobili satamazsınız. Hacettepe Üniversitesi de elektrik ile çalışan otomobil yapmıştı. Ama kimse görmedi. Bütün mesele yaptığınız ürünü dünyaya satabilecek misiniz? Merak ettiğim, TOBB bu işe yüzde kaçla ortak olacağıdır. Hani 2019'da göklerde Türk uçağı da uçacaktı.

'YENİ PARTİLERİ TAKİP EDİYORUZ'

-Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Millet ittifakının öngördüğü benzer ortak noktalarımız çok fazla. Hatta yüzde 99 diyebilirim. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kuralları gibi noktalarda görüş birliği var. İleride ittifak oluşabilir mi bugünden bir şey söylemek çok zor tabii, seçim ortamında bakacağız. Seçim kararını da Erdoğan verecektir. Başka kimsenin verme ihtimali var mı? Sizin istemeniz bir şey ifade etmeyecek.

'İNCE'NİN ADAY OLMA HAKKI VAR'

-Muharrem İnce gibi partide herkesin genel başkan adayı olma hakkı vardır. Muharrem Bey üyemiz. Tabii ki görüşürüz. Aslında daha önce görüşecektik ancak Türkiye'nin yoğun gündemi nedeniyle görüşme olmadı. Kendisini dinlerim. Belki bana anlatacağı özel şeyler de vardır.