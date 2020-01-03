CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, 'Süleymani'nin öldürülmesi büyük sorunların başlangıcı olabilir' derken, 'Umarım Ortadoğu uçuruma sürüklenmez' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Süleymani'nin öldürülmesi büyük sorunların başlangıcı olabilir" diyen Kılıçdaroğlu, "Umarım Ortadoğu uçuruma sürüklenmez" dedi.

'SÜLEYMANİ IŞİD GİBİ ÖRGÜTLERLE CİDDİ MÜCADELE YÜRÜTTÜ'

ABD'nin Irak'ı vurmasından sonra İran'ın bölgede etkili bir güç olmaya başladığını belirten Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani'nin bu süreçte IŞİD gibi örgütlerle ciddi mücadele yürüttüğünü söyledi. "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da büyük ve yeni sorunların başlangıcı olabilir" mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Orta Doğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır, Türkiye'yi Orta Doğu ateşinden uzak tutmasıdır. Silahların değil aklın, mantığın, duyguların hakim olması gerekir. Buna ihtiyaç vardır" ifadesini kullandı.

CHP lideri, hem İran'ın hem Amerika'nın sağ duyulu hareket etmesini temenni ettiğini belirtti.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda Libya Tezkeresi'ne 'Hayır' oyu veren partisinin kararının arkasında duran CHP lideri, "Libya'daki mevcut yönetimi BM meşru hükûmeti olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin BM'ye başvurarak Libya'da barış gücü oluşturması talebinde bulunması işin doğasına en uygun olanıdır. BM oraya el atarsa sıcak çatışmanın önüne geçilebilir" diye konuştu.

'ASKER GÖNDERMEKLE OYUNUN BOZULMADIĞINI GÖRDÜK: TÜRK DIŞ POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLMELİ'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımlarını kaybetmemesi gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kazanımların kazanmanın yolu diplomasidir, sahada asker barındırmak değil, bölge ülkeleriyle diyalog kurmaktır. Bu denenmeli. Türk dış politikası değiştirilmeli. Çünkü asker göndermekle oyunu bozulmadığını gördük" diye konuştu.

'TÜRKİYE MISIR, İSRAİL HATTA SURİYE İLE YENİDEN DİYALOG KURMALI!

"Açıkçası EastMed anlaşması için de fizıbıl değil. En uygunu Türkiye üzerinden bu boru hatlarının geçmesidir" diyen Kılıçdaroğlu, bu noktada Türkiye'nin dış politikasında bazı değişikliklere giderek Mısır, İsrail, hatta Suriye ile yeniden diyalog kurması gerektiğini söyledi.

'HÜKÜMET TRUMP'IN DEDİĞİNİ YAPACAK, S-400'LERİ DEPODA TUTACAK'

"Amerika ile ilişkilerde CHP ne bekliyor? S-400 üzerinden yeni yaptırımlar meydana gelebilir mi?" sorusuna yanıt veren CHP lideri, "Yönetimin Trump'ın dediğini yerine getirecek. S-400 anlaşmasını iptal etmeyecekler ama depoda tutacaklar büyük ihtimalle" dedi. Kılıçdaroğlu, "S-400'ün aktive edilmeyecek mi, siz buna inanmıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Şahsi kanaatim öyle. Alındı, aktive edilmesi gerekir ama hükûmet Trump'ın dediğini yapacak" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL YORUMU: AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

Kanal İstanbul tartışmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu proje olmayacak. Kaynağı yok. İktidarın Kanal İstanbul tartışmasını başlatmaktaki amacı gündemi değiştirmek. Eğer bu bütçeyle Kanal İstanbul yapacaklarsa buyursunlar yapsınlar" dedi.

TOGO YORUMU

Ankara'daki rant tartışmalarıyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İzlenen politika rantın belli kişilere verilmesi, belli kişilere büyük rantın sağlanması. Bunun önüne geçeceğiz" dedi ve Mansur Yavaş'ın arkasında olduklarını duyurdu.

'RANTI KİME VERECEKSİNİZ..'

Ankara’daki tartışmalar ile ilgili Kılıçdaroğlu “Şunu kabul etmemiz lazım. Bir yerde bir plan yapılıyorsa doğal olarak rant çıkıyor ortaya. Sorun rantı kim alacak? Rantı örneğin İstanbul halkına Ankara halkına mı vereceksiniz yoksa rantı yandaşa mı vereceksiniz? Sorun burada” diye konuştu.

'RANT BELLİ KİŞİLERE GİDİYOR BUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzlenen politika rantın belli kişilere verilmesi, belli kişilere büyük rantın sağlanması. Bunun önüne geçeceğiz. Kent kültürü açısından da etik değerlen açısından da bu zorunlu.”

“Mansur Bey’den, Sayın imamoğlu’ndan, nitekim İzmir’de de çok katlı bir bina yapılıyor… Orada da bu tür uygulamalara son verilecek. Yeni bir belediyecilik anlayışını harekete geçireceğiz.”