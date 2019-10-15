Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Trump kadar aşağılayan başka bir lider çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Arkasından duramayacağın sözleri söylemeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'ni Trump kadar aşağılayan başka bir lider çıkmadı' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Harp Okulu öğrencilerinin anneleri Meclis'e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım.

Yurtta barış, dünyada barışı savunan ender ülkelerdeniz. İktidarı uyardık, 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Duygusallıktan uzak, gerçekçi ve akılcı bir dış politika üretin' dedik.

'SUURİ ARABİSTAN'IN TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE BİZİ KINAMASINI KABUL ETMİYORUZ'

Teröre karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Terörün bir iç boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Uluslararası dayanışmanın önemi büyüktür. Terör örgütlerine sağlanan mali imkanların önünü kesmek uluslararası ilişkilerin samimi bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Uluslararası ilişkiler atlatmaya yönelik değil de beraber mücadele yönünde olursa terörü hep birlikte sonlandırabiliriz.

Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni topluyor, teröre karşı verdiğimiz mücadelede bizi kınıyor. Bunu kabul etmiyoruz.

Her seferinde gerek burada, gerek televizyon konuşmalarında, gerek miting meydanlarında defalarca iktidarı uyardık. Devletlerin çıkarı akıllı politikalar üretilmesine bağlıdır. Dış politikanın karşılıklı çıkarlar üzerine inşa edildiği unutulmamalıdır.

Suudi Kralı öldüğünde biz yas ilan ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü, öldürenler ellerini kollarını sallayarak gittiler. Failler buradaydı, iktidarın ellerinde ses kayıtları vardı ama öldürenlerin tamamı gittiler. Onlar da Müslüman, eyvallah. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. 'Efendim Suudi Arabistan Kralı beni hoş karşıladı.' E zaten onun görevi o. Siz de onu karşılayacaksınız.

'DÜNYANIN NEREDEYSE TAMAMINI KENDİMİZE DÜŞMAN ETTİK'

Ama siz yaşadığınız terör ortada dururken bunları bir tarafa atıp sadece Türkiye'yi suçlayıcı noktaya gelirseniz sizin akılcı ve tutarlı bir politika uygulamadığınızı anlarız. Geçmişten ders çıkarmak aynı yanlışı tekrar etmemek anlamına gelir. Dış politikanın derinlikli bir yapısı vardır. Dış politika ülkelerin halkları arasında derin kırılmalara neden olabilir.Bugünkü dış politika dost kazanan değil düşman kazanan bir dış politikadır.

AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Doğru söyleyenin arkasında duracaksınız. 'Maceracı bir dış politika izlemeyin' dedik. Ne dediler, '24 saatte Emevi Camii’nde namaz kılacağız' dediler.

'EMEVİ CAMİİ'NE GİDECEKLERDİ, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'Nİ KAÇIRMAK ZORUNDA KALDILAR'

Türkiye'nin maceracı bir politikaya ihtiyacı yoktur. Emevi Camii’ne gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar.

3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'de. 40 milyar dolar harcadılar Suriyeliler için. Özellikle 'komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı gösterin' dedik. Ben başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım. Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ettik.

'TRUMP KADAR TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILAYAN BİR LİDER ÇIKMADI'

Egemen güçlerin maşası olmayın, onlar size ateşi tutturmaya çalışıyor ateşi tutmayın' dedik. 'Onların çıkarlarına hizmet etmeyin; bağımsız, tarafsız, dostane tutumunuzu koruyun' dedik. Defalarca söyledik. Yeri geldi celallendiler, 'Eyy Trump' diye bağırdılar. Ardından bir ses daha, 'Emret Trump' dediler. Gittiler Papaz'ı teslim ettiler. Bir şey söylediysen arkasında duracaksın. Arkasından duramayacağın sözleri söylemeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'ni Trump kadar aşağılayan başka bir lider çıkmadı.

'İKTİDAR, HAREKATI İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPIYOR'