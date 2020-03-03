Kılıçdaroğlu: Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da' dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- "Hepimizin yüreği kanıyor ve gelecek kaygısı yaşıyoruz. Türkiye iyi yönetilemiyor."

- "Egemen güçlerin bu ülkeden nasıl kovulduğunu ülkeyi yönetenler biliyorlar mı? Defalarca uyardık, egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmak en büyük tehlikedir dedik. Maşa konumuna Türkiye'yi sokmayın dedik. Defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. "

- "Komşumuz olan bir ülkenin rejimini değiştirmek için çaba harcıyorsunuz. Sana ne kardeşim? Gidersin uluslarası kuruluşlara, 'bunu kabul etmiyoruz' dersin."

- "Biz hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki barış içinde yaşayalım. Arzumuz budur bizim."

- "Tek bir Mehmetçiğin tırnağı Suriye'den de, Libya'dan da İdlib'den de değerlidir diyoruz."

- "Komşunda yangın çıkarsa, elinde bir kova suyla koşacaksın. Biz ne yaptık, komşuda başlayan yangına elinde bidon benzinle gittik. Doğruyu duymaya, doğruyu söylemeye tahammül edemiyorlar."

- "Erdoğan, 2013 yılındaki Anneler Günü’nde şu konuşmayı yapıyor: “Bizi Suriye’deki kanlı bataklığa karşı hepimizin dikkatli olması lazım. Büyük devlet hadiseler karşısında aklıselim düşünebilen bir devlettir.” Peki ne oldu da bundan vazgeçtiler? Kim seni yönlendirdi?”

– "Sana Büyük Orta Doğu Projesi’nin eşbaşkanlığını kim verdi? Çık milletin önüne açıkla! Orta Doğu’yu kan gölüne döndüreceksin diye sana talimatı kim verdi? Çık milletin önüne açıkla!"

– "Bütün milletimin, vicdan sahibi olan herkesin vicdanına sesleniyorum: Özgür Suriye Ordusu’nu Amerika’nın telkiniyle neden beraber kurarsınız, hangi gerekçeyle kurarsınız? Suriye’nin parçalanması, Orta Doğu’nun parçalanması kimin işine yarıyor?"

– "Orta Doğu’yu anlamak istiyorsan, Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı kitabını okuyacaksın…"

'ŞEHİTLER TEPESİ ZATEN BOŞ DEĞİL'

- "Şehitler tepesi zaten boş değil ki. O tepede yüzbinlerce şehit var, o tepede dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki: Neden buraya daha fazla şehit gelmiyor? İnsanda biraz vicdan olur. O gece onbinlerce ailenin çocuğu Irak'ta, Suriye'de olan annelerin dramını acaba bu Saray sosyetesi biliyor mu?"

- "O gece on binlerce anne-baba uyumadı. Ama o gece bu memleketin Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı yoktu. O gece devletten bir kişi vardı: Hatay Valisi. Ben bunları söylemeyip de kahramanlık edebiyatı mı yapacağım?"

- "Mete Han'dan bu yana Türk ordusunun emir-komuta zinciri bozulmamıştır. İlk kez 20 Temmuz sivil darbesinden bu yana ordunun emir-komuta zinciri yoktur."

- "Milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar."

- O gece çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. İki gün sonra Genelkurmay Başkanı başsağlığı için bir twit attı. Yeni öğrenmiş herhalde. Bütün bu tablo Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Üçüncü gün ancak çıkıyorsun, yine şehitlerden söz etmiyorsun."

- "Bunlar mı vatansever, bunlar mı Türkiye'nin çıkarını savunacaklar. Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin'e telefon eder, Merkel'e telefon eder, Trump'a telefon eder. Onlar gelip vururlar, kendisi ayaklarına koşar. Benim askerimi vuran kim olursa olsun benim düşmanımdır. Ben niye onların ayağına gideyim? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz.- "Egemen güçler neden CHP'nin iktidar olmasını istemezler. Çünkü onlara söz geçirebildikleri gibi söz geçiremezler CHP'ye."

- "Neredeyse İdlib'den az şehit geldi diye üzülecek beyefendi. Daha çok gelirse o kadar memnun olacak."

- "Sizin çocuklarınız saraylarda oturacak bu ülkenin garip gurebanın çocuğuna şehitler tepesini layık göreceksin."

- "Hangi milletvekilinin, para babasının çocuğu Irak'ta, İdlib'de? Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak, nokta."

- "Daha acı olanı Özgür Suriye Ordusu'nu Kuvayi Milliye'ye benzetmesi. Hangi Kuvayi Milliyeci egemen güçlerden aldığı parayla başka bir ülkede mücadele etti?"

- (ÖSO) Para vermesen isyan edecek. Kendi vatanı için, kendi bayrağı için mücadele eden adam aylık mı alır?"

- "Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak gibi bir cehalet olabilir mi?. Yahu Çanakkale vatan toprağı kardeşim. Sen İdlib'le Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri beraber tutacaksan orası Süleyman Şah Türbesi'dir. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD terör örgütünden kaçırmadın mı? Bayrağını indirmedin mi? Şu cehalete, şu beceriksizliğe, şu acze bakın."

- "Gazi Mustafa Kemal erlere 'Ben size ölmeyi emrediyorum' derken neredeydi? Saray'da mıydı? Cephedeydi. Beyler siz neredesiniz. 33 er şehit olmuş, beyler toplanmış sarayda."

- "Biz dedik ki Meclis'i hemen toplayalım. Dediler ki 'Olağanüstü bir durum varmış gibi algılanır'. Olağanüstü bir durum yok mu? NATO acil toplandı, AB acil toplandı, BMGK acil toplandı. Biz bugün toplanıyoruz. Bunlarda ahlak vicdan var mı? Bunlar şehitten şehadetten ne anlar?"

- "Erdoğan bugün Meclis'e gelip bilgi vermiyor. Putin'e bilgi veriyorsun, Trump'a veriyorsun. Gelip neden TBMM'deki 600 vekile bilgi vermiyorsun. Milletvekillerinden mi utanıyorsun? Koşa koşa Putin'e gidiyorsun, 600 milletvekili var buraya gelmiyorsun. Neden arkadaş? Üstelik bu yaptığı anayasaya da aykırı."

- "Tuttular askeri hastaneleri kapattılar. Askerler ihtiyaç var diyor. Eğer askeri hastaneler olsaydı belki o gece yaralanan askerlerin bir kısmı kurtulabilecekti."



