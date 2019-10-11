Kılıçdaroğlu: Suriye ile konuşmamızı engelleyen bir güç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin Şam yönetimi ile konuşmasını engelleyen hangi ülke? Bir ülke, bir egemen güç Türkiye'nin Şam yönetimiyle konuşmasını engelliyor. Bunun çok ağır bir bedeli ve vebali var' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye ile Suriye'nin bir araya gelmesinin terör olaylarının sonlandırılmasında önemli olacağını" belirtirken, "Çünkü YPG'ye, IŞİD'e Suriye de Türkiye de karşı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü iki ülkenin hükümeti de savunuyor. Türkiye ile Suriye yönetimi hangi gerekçe ile bir araya gelmiyor? Amerika bir araya geliyor, Rusya, İran bir araya geliyor. Türkiye neden bir araya gelmiyor? Çözülecekse Türkiye'nin bu bağlamda Suriye ile ortak çaba harcaması lazım. Şu soru önemli: Türkiye'nin Şam yönetimi ile konuşmasını engelleyen hangi ülke? Bir ülke, bir egemen güç Türkiye'nin Şam yönetimiyle konuşmasını engelliyor. Bunun çok ağır bir bedeli ve vebali var" dedi.

'ÇOK AĞRIMA GİDİYOR'

Kılıçdaroğlu, Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin ise, "Türkiye'yi en ağır dille eleştiren Trump'a yönelik olarak iktidar kanadının ses çıkarmaması çok ağrıma gidiyor. Gerekli cevap verilmiyor. Erdoğan, Trump ve ABD yönetimini ayrı tutuyor. Trump bizim dostumuz, Amerika bizim düşmanımız mı oluyor yani? Trump, Türkiye için çok ağır ifadeler kullanıyor. Ergun Babahan'ın attığı bir tweeti beğendi diye kıyameti kopardınız. Ama onca açıklama ve Türkiye'ye ağır ifadeler içeren Trump'un tweetlerine hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunlar akıl alacak şey değil. Bu kadar ağır bir hakarete sessiz kalmak birilerinin, birilerine bağımlı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.