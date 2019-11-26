Kılıçdaroğlu: Sanıyorlar ki CHP hemen geri adım atacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'ye 'kumpas' kurulduğunu söyleyerek 'isterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz' dedi. 'İktidar partisine destek veren siyasetçiler gibi' görülmemesini isteyen Kılıçdaroğlu 'Onlar gibi asla düşünmüyorum. Onlar sanıyorlar ki CHP hemen geri adım atacak' diye konuştu.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Bütün Türkiye'ye bir sözüm var. Siyasetten özel bir beklentim yok. Tek amacım herkes huzur içinde yaşasın. Bu yüzden kimin sorunu varsa çözmek için hazırız” dedi.

Partisi ne olursa olsun herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “82 milyonun oyuna talibim, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım” diye konuştu.

'BENİ İKTİDAR PARTİSİNİ DESTEKLEYEN SİYASETÇİLER GİBİ GÖRMEYİN'

Kılıçdaroğlu “Malum bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Beni sakın ola ki iktidar partisi ve ona destek veren siyasetçiler gibi görmeyin, onlar gibi asla düşünmüyorum. Onlar sanıyorlar ki CHP hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım? Haklıyız" diye konuştu.

"Bir partiye kumpas kurmak doğru değil. Dedikodu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir" diye Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Memleketin dünya kadar derdi var. Sen bu sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan parti değildir. Dünyanın en eski partilerindendir. Kuvayi Milliye'nin partisidir."

Erdoğan'a karşılıklı tartışma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu "Kumpas kuracaksın, bir dünya laf edeceksin. Sana söyledim, varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var: A Haber, ATV, isimlerini de bilmiyorum. Yalnız başıma çıkacağım. İstiyorsan bir sürü adam al yanına. Yandaşların var onları da alabilirsin" dedi.

'ERDOĞAN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM, SEÇİMİ KAYBEDECEKSİN'

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili Erdoğan'ın "Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Hiç meraklanma Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum; seçimi zaten kaybedeceksin" dedi. "O da görüyor ki gidecek" diyen Kılıçdaroğlu EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini belirtti.

'TOPLUMA SINIF ATLATAN KİŞİ KADINDIR'

Kadına yönelik şiddeti kabul etmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Topluma sınıf atlatan kişi kadındır" dedi. Dün Taksim'de kadınların eylemine polis saldırısını eleştiren CHP lideri "Ne yaptı o kadınlar? Ellerinde plastik mermi, bomba mı vardı? Sadece şiddeti protesto eden pankartlar vardı" dedi.

Öğretmen maaşlarının Avrupa ülkelerine göre çok düşük olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Bugün bakıyoruz bir kadrolu öğretmenler var bir de sözleşmeli öğretmenler var. İş güvenceleri yok, daha zor koşullarda çalışıyor daha düşük ücret alıyorlar. Bir de ücretli öğretmenler var. Bunlar en garibanları. Saray iktidarının ülkeyi getirdiği nokta bu" dedi. Kılıçdaroğlu sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımını kaldıracaklarını belirterek öğretmenlerin yoksulluk sınını altında maaş almayacağını söyledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI

Erdoğan'ın Tarım Şurası'nda yaptığı konuşmayı eleştiren Kılıçdaroğlu "Tarım Şurası'nda çiftçinin adı yok. Toprağa galoşla basan, badem unuyla beslenen Saray; çiftçinin sorununu büyütmekten başka birşey yapmıyor. Badem unuyla beslenenler kalkıp buğdayla ilgili ahkam kesiyor. Ben buğdayı da bilirim çiftçiyi de bilirim. 2002’den bu yana 20 milyon dekar daha az buğday ekiliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın işsizliğin nedenini iş arayanlara bağladığını belirten Kılıçdaroğlu "İş aramak dahi suç sayılıyor. İşsizliğin sorunu beyefendiye göre işsizlerin ta kendisiymiş. 17 yıldır memleketi yönetenler Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik oranına imza attılar" dedi.