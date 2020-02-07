Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin 'Kudüs Mitingi'ne katılacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenleyeceği Kudüs Mitingi'ne katılacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin pazar günü yapacağı Kudüs mitingine katılacaklarını duyurdu.

"Pazar günü İstanbul'da il kongremiz var. Saat 11.00-11.30 civarında başlayacak. Kudüs mitingi ise saat 14.00'te başlıyor. Bir terslik olmazsa inşallah katılacağım" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Kudüs bizim için sadece CHP açısından demiyorum, İslam dünyası açısından da önemli bir yerdir. Filistin önemli bir yerdir. Filistin halkının bağımsız devletini kurması kadar haklı bir düşünce olamaz. Son derece haklı bir mücadele veriyorlar. 1970'li yıllarda Türkiye'den çok sayıda genç arkadaşımız Filistin Kurtuluş Örgütüyle beraber mücadele verdiler. Biz her zaman her ortamda Filistin'in bağımsız bir devlet olarak kendi bölgesinde, kendi toprakları üzerinde kurulmasını ve faaliyet göstermesini isteriz. BM de Filistin Devletini kabul etmiştir. Ama Trump'ın ortaya attığı barış sözleşmesi aslında bölgede tansiyonun yükselmesine bir anlamda savaşın yeniden başlamasına ortam hazırlar nitelikte. O nedenle Saadet Partisi miting düzenliyor. Bu konuda görüşlerimiz çok farklı değil. Filistin'in kendi bölgesinde bağımsız bir devlet olarak topraklarında bayrağını göndere çekmesini isteriz."

