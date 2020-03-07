Kılıçdaroğlu Odatv tutuklamaları için konuştu: Bütün Türkiye onlarla birlikte

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv tutuklamaları üzerine konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Umarım kısa süre içerisinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız' dedi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç'un tutuklanmasını ANKA’ya değerlendir Kılıçdaroğlu, Odatv’ye yapılan tutuklamalar ve cezaevinde olan ve yargılanan gazetecilerle ilgili, "Türkiye bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye’yi hep beraber yeniden kuracağız” dedi

'ÜSTÜNLERİN HUKUKU HİÇBİR ZAMAN EGEMENLİĞİNİ SÜRDÜRMEMİŞTİR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu ANKA’nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, 20 Temmuz sivil darbesinin ardından Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Özelliklede gazeteciler, aydınlar, avukatlar, yazarlar, çizerler, akademisyenler, hemen hemen herkes zor bir dönemi yaşıyor ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir. Biz hukukun üstünlüğünü her yerde, her ortamda savunacağız” dedi.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: KABUL EDİLEMEZ

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meclis'te bir milletvekilinin açıklamış olduğu aleniyet kazandırdığı konuyla ilgili Odatv'de çalışan gazetecilerin tutuklanması ve daha sonrasında Odatv'nin yayınlarının kısıtlanması, yasaklanması, erişilemez hale getirilmesi aslında Türkiye'de yaşanan yasakların demokrasi dışı uygulamaların basına yapılan sansürün önemli bir diğer göstergesi. Son günlerde bu süreç giderek hızlanıyor.

Bu olayın gerçekten bir ülkede bir yönetimin ülkeyi yasaklarla, baskılarla, hele demokrasi varsa bir ülkede yönetmeleri mümkün değil. Eğer yönetemiyorlarsa bırakacaklar diyoruz. Gerçekten Odatv ile ilgili bu uygulamalar kabul edilemez."