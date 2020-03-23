Kılıçdaroğlu koronavirüsle mücadele taleplerini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse salgınıyla mücadelede taleplerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar:

Bu salgın bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize ancak herkesin kurallara uyması halinde sağlıklı kalınabileceğini göstermiştir.

Bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir. Bu salgın bize hiç tanımadığımız bir kişinin de sağlığından sorumlu olduğumuzu göstermiştir. Bu salgını dayanışma içinde hep birlikte yeneceğiz.

Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmalı.

Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için sicil affı yasası çıkarılmalı.

Turizm, eğlence, konaklama, ulaşım gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

Bu süreçte yoksullar işsizler sağlıklarıyla uğraşırken bu kişilerin ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için aile yardımları sigortası çıkarılmalı.

Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay 2 maaş tutarında ödeme yapılmalı.

Bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme çalışanlarının iş akdine hiçbir şekilde son vermemelidir.