Kılıçdaroğlu: Kızılay yönetimi istifa etmeli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kızılay’ın vergi kaçırmaya paravan bir kuruluş haline getirildiğini belirterek ‘Eğer ahlaklı bir yönetim varsa Kızılay yönetiminin istifa etmesi lazım’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Kızılay yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu “152 yıllık bir kurum bugün hangi durumda? Deprem bölgesine gittim. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Kızılay insani bir kurumdur. Bugün Kızılay sıcak siyasetin göbeğinde. Nasıl üzülmezsiniz?” diye konuştu.

'AMERİKA'NIN EN PAHALI YERİNE YURT YAPIYORLAR'

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan 8 milyon dolar bağışı hatırlatan Kılıçdaroğlu “8 milyon doları ben vereceğim diyor BaşkentGaz. 7 küsur milyon dolarını Türken Vakfı'na vereceksin diyor. Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın? Manhattan adasında bir yurt yapıyorlar. Aslında gökdelen. Amerika'nın en pahalı yeri. Metrekaresi 10 bin dolar orada kiraların. Orada yurtta öğrenciler kalacakmış. Yoksa saray yandaşları kendi geleceklerini orada garanti altına mı alacaklar? Kızılay nasıl vergi kaçırmaya paravan bir kuruluş olur? Buna nasıl üzülmeyeceksiniz?” diye konuştu.

'ARAŞTIRMA ÖNERGEMİZ KABUL EDİLİRSE...'

Konuyla ilgili araştırma önergesi vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu bunun AKP ve MHP tarafından reddedileceğinden emin olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bağış yaptığınız yer çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer. Buna gerekçeyi Kızılay başkanı buluyor. Bu vergiden kaçınmadır diyor. Beyefendi vergi hukukçusu da kesilmiş. Hayır efendim hayır. Bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir. Kızılay içten içe çürümeye başlamışsa devlet çürüyor demektir. Eğer ahlaklı bir yönetim varsa Kızılay yönetimin istifa etmesi lazım. Kim bilir arkasından daha neler çıkacak? Araştırma önergemiz kabul edilirse Kızılay'ın nasıl bir partinin arka bahçesine dönüştüğünü göreceğiz.”

