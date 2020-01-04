Kılıçdaroğlu: İÜ öğrencilerinin kahvaltısını kestiler, tasarruf yapacaksan Saray'ında yap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Muhtarlar Buluşması'nda İstanbul Üniversitesi'nde öğnrecilerin kahvaltılarının kesilere tasarruf yapılmasına tepki gösterdi, Erdoğan'a Saray'dan tasarruf yapmasını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kadın eşitsizliğinin her alanda olduğuna değindi ve 2014 seçimlerine göre kadın muhtarların arttığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve İstanbul'daki kadın muhtarlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi'ndeki indirimli yemek politakasını, "Öğrencilerin kahvaltısını keserek tasarruf yapıyorlar. Tasarruf yapacaksan Sarayı'nda yap!" diyerek duruma tepki gösterdi.

CHP lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili "Yeni kanlı bir sayfa açılabilir, Türkiye dış politikasını 180 derece değiştirmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

'DEVLETTE LİYAKAT KALMADI, PLANLAMA KALMADI'

''Eskiden devlet planlama teşkilatımız vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 yılını, 10 yılını, 100 yılını planlardı. Dünyaya bakardı. Nereye yatırım yapalım derdi. Bunu devlet bürokrasisi yapar. Devlette liyakatin olmasının nedeni budur. Devlette liyakat kalmadı, planlama kalmadı.

'673 LİRADAN AZ GELİRİ OLAN KİŞİ SAYISI 8 MİLYONDAN FAZLA'

21. yüzyılın Türkiye'sinde kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyondan fazla. Bununla nasıl geçinilir?

2 bin TL'nin altında emekli aylığı alanların sayısı 6 milyondan fazla. Emekli için ikramiye konusunda ısrar etmeseydik o bile olmayacaktı. bu emekli nasıl geçinecek?

Bin TL'nin altında alan 847 binden fazla kişi dul ve yetim aylığı alıyor. İlk 9 ayda elektrik borcunu ödeyemeyen 3 milyondan fazla. Kışın ortasında elektrik borcunu ödeyemeyen babanın halini düşünün. Aynı dönemde doğalgaz faturasını ödeyemeyen kişi sayısı 710 binden fazla .

İşsizlik 8 milyonu aştı. Bu tablo 21. yüzyıl Türkiyesi'nin hak ettiği bir tablo değil. Bunları vicdanınınız bir kenarına koyun.

Kocası asker olan, camı kırık olan bir kadının çocuğu Konya'da soğuktan öldü. Birileri beyler gibi yaşarken kocası askerde olan bir kadının çocuğu soğuktan donuyor. Ben bunları unutmadım.''

İMAMOĞLU: 50 MUHTARDAN 1'İ KADIN, BU EŞİTSİZLİK HER ALANDA VAR

Toplantıda konuşan İmamoğlu ise kadınların her alanda eşitsizliğe maruz kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul'un sesini dinlemek istiyorsanız, 16 milyon İstanbullu'nun seçilmiş kişilerini dinlemek zorundasınız. Kadın muhtarların ağırlanması fikri çok değerli. Demokrasi, yerel demokrasi olmadan bir şehre huzurun gelmesi mümkün değil. Demokrasiyi bir nefes gibi görüyorum, özgürlüğün olmadığı bir ortamda yaşayamam.

Ülkemizde sadece 50 muhtardan 1'i kadın. Çok düşük bir oran. Her noktada bu eşitsizlik söz konusu. Bütünüyle bu alanlarda, kadına hak ettiği idari yetkiyi vermediğimiz takdirde dünyanın hiçbir ülkesiyle rekabet edemeyiz.

Kadınlar muhtarlarla iş birliği yapıp o sorunların çözüme kavuşmasına kadar takipçi olan, yerel demokrasinin güçlendiğini hissediyorum''

Kaftancıoğlu: 2014 yerel seçiminde 674 kadın muhtar vardı, şimdi 1080

KAFTANCIOĞLU: 2014 YEREL SEÇİMİNDE 674 KADIN MUHTAR VARDI, ŞİMDİ 1080

Dr. Canan Kaftancıoğlu da "Kadın ve yerel yönetimler perspektifinden konuşarak, sorunları kadın muhtarlardan dinleyerek çözümleri hayata geçirmeyi diliyoruz" sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokrasinin tecelli ettiği ilk yer olan mahallelerde, sizlerin tecrübe tespit ve önerileri genel ve yerelde tespit yapan tüm siyasetçiler için yol gösterici olmalı. Mahallerinizde yaptığınız çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Sizlerin kısa ve uzun vadededeki çalışmalarınızı hayata geçirmeyi umuyoruz.

2014 yerel seçiminde muhtarların sadece 674'ü kadınken bugün 1080 kadın muhtar var. Bitlis, Muş, Sinop, Şanlıurfa dışında her ilimizde kadın muhtar var. Daha alınacak çok yolumuz var. En çok kadın muhtar İstanbul'da var. Kadıköy'de kadın muhtar sayımız erkeklerden daha fazla.

Bu toplantıyı değerli ve anlamlı kılacak olan en önemli unsur sizleri dinleyen, anlayan, somut çıktılar elde ederek bir anlayışın burada olmasıdır. Bu bağlamda Türkiye'de ve dünyada bu anlayışı temsil eden Genel Başkanımıza ve İstanbul'u bu anlayışla yürüten Ekrem Başkanımıza teşekkür ederiz."