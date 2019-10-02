Kılıçdaroğlu: IMF ile gizli gizli görüştükleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'in geldiğini bile duymayacaktı' diyerek AKP'nin IMF heyetiyle gizli olarak görüştüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Açıklanan yeni ekonomik programın bir IMF programı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti geldi, günlerce konuştular. 'Yeni programı çık anlat' dediler. Eski programlar işe yaramadı, tutmadı. IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'in geldiğini bile duymayacaktı. IMF ile gizli gizli görüşüyorlar" dedi.

'DÜYUN-I UMUMİYE GİBİ'

İktidarın borçlarını yönetemediğine değinen Kılıçdaroğlu, "Baktılar borçları yönetemiyorlar. 'Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurdular. Yâni Düyûn-ı Umûmiye gibi. Geldiğimiz nokta bu. Yalnızca devlet değil vatandaş da borç batağında. Saray'dakiler işsizlik nedir bilmezler" diye konuştu.

'TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI MECLİS'TE KONUŞMAMALI'

Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Bunu TBMM Başkanı'nın da istemesi lazım. TBMM Başkanı, bir partinin genel başkanının Meclis açılışında konuşma yapmasını kabul etmemesi lazım" dedi.

'MECLİS'TE BARİ DOĞRULARI SÖYLE'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Meclis açılış konuşmasına ilişkin, "Metne baktığın zaman parti genel başkanı konuşma yapmış gibiydi. Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı şu iki cümle çok önemliydi. 'Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin itibarının gözetilmesini her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor' Doğru mu? Doğru. 'Siz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız' diyor. Burada dur. Parlamentonun açılışında bari doğruları söyle. Anayasa'ya göre TBMM'nin yürütme organını denetleme yetkisi var. Bunlardan biri de yazılı soru önergeleridir. En basit olanı bir milletvekili kendi iradesiyle soruyu bir bakana sorabiliyor. Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanması lazım. 18 bin 895 soru sorudan cevap verilenlerin oranı yüzde 7. Hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61.5. Oysa Anayasa ne diyor? 'TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder' diyor. Milli iradeyi temsil edenleri ciddiye almıyorsun. Sonra da gelip konuşmada, 'Siz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız' diyorsun. Doğruyu söyle bari" diye konuştu.

'ADALET BU NOKTAYA GELDİYSE TUZ KOKMUŞTUR'

Metro inşaatında yaşamını yitiren işçilere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Metro inşaatında göçük oluyor, iki işçi yaşamını yitiriyor. Duruşma 23 Eylül'de yapılacak. Fakat avukat bakıyor ki kendisinden habersiz iki duruşma yapılmış. Avukatların haberi bile yok. Oturmuşlar kendi kendilerine duruşma yapmışlar. Bunlar da o beşli çeteden olan kişiler. Kararlar vermişler. Avukat 'Böyle bir şey olur mu?' diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle garip bir şeyle ben ilk kez karşılaşıyorum. Duruşma 23 Eylül'de ama öncesinde iki duruşma yapılıp birinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Adalet bu noktaya gelmişse tuz kokmuştur" açıklamasında bulundu.

TBMM TV YAYINI KESTİ

Siyasi partilerin grup toplantılarını canlı yayınlayan TBMM TV, saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan bir saniye sonra kesti.

Bir süre Meclis’teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM TV’nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.