Kılıçdaroğlu: Hayatında tek bir makale yazmamış kişiyi büyükelçi tayin ettiniz

Türkiye Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, 'Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet diye bir kavram kalmaz. Bir büyükelçi olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, yabancı dil bileceksiniz, Dışişleri'nin sınavını geçeceksiniz. Hayatında tek bir makale yazmamış kişiyi büyükelçi tayin ettiniz' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu'nun (BİRKONFED) "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programa katıldı.

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet diye bir kavram kalmaz. Bir büyükelçi olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, yabancı dil bileceksiniz, Dışişleri'nin sınavını geçeceksiniz. Hayatında tek bir makale yazmamış kişiyi büyükelçi tayin ettiniz. Bunu yaparsanız dünyadaki saygınlığınız ne olur? Ben bunu söylediğimde "Kılıçdaroğlu muhalefet yapıyor" diyorlar. Ben bunu söylemeyecek miyim arkadaşlar? Liyakati yok ederseniz her şeyi darmadağın edersiniz.

Hukuk can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı kurallar bütünüdür. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Hiçbirinizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur.

Demokrasi benim gibi düşünmeyenler için de geçerli bir kavramdır. Onun da hukuku vardır. Seçimler yapıldı. Savcılığa gittiler, YSK'da 8 hakim imza bastı 'aday olabilir' diye. Seçildi, 1 gün sonra vali, bakanlığa yazı yazdı 'görevden alın' diye. Hani demokrasi vardı? Doğru değil. Milletin iradesini gasp edemezsiniz.

Merkez Bankası’na ekonomik talimat verirsin. Kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez. Ama hedef verir. Tutmazsa görevden alırsınız. Merkez Bankası’nın verdiği kararlara siyasi iktidar müdahale etmez. Siz müdahale ederseniz dünyada bir itibarınız olmaz. Bunlardan vazgeçilmeli. Faiz ödemek için borç alır noktaya geldi Türkiye. Her bir saatte Türkiye Cumhuriyeti’nin ödediği faiz iki milyon dolardır. Saat başına iki milyon dolar faiz ödeyen bir ülkenin ekonomik krizden kurtulabilir mi?

Özelleştirmeler yapıldı, 100'ün üzerinde fabrika kapatıldı. İşsizlik arttı. Vergiler nereye harcanıyor? Ödediğiniz vergilere sahip çıkmanız lazım. Devletin şeffaf olması lazım. Kamu ihale yasası 17 yılda 187 kez değişti. Milli bir dış politika yok. Türkiye'yi üretimden kestiler. Nohut, saman ithal ediyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz.

Trump'ın mektubu benim yüreğimde derin bir sancıdır. O mektuba hiç ses çıkartmıyorlar. İçime ve bu ülkenin tarihine sindiremiyorum.