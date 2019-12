Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'EYT sorunu aile sigortası ile çözülecek. Siz hala bunu dillendirmiyorsanız hak temelli anlayışa karşı çıkıyorsunuz demektir. Kaynak olmadan ben sosyal yardım yapacağım dersen ekonomiye zarar verirsiniz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun aile sigortası ile çözüleceğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün yasalar darbe hukukundan ayıklanmalı. Bu ülkenin insanları birinci sınıf demokrasiyi hak etmiyor mu?

Neden bu iktidar inşaat sektörünü kutsadı? Bunun arkasında siyasetin finansmanı var. Bugün geldiğimiz nokta, iktidarın çıkmaz sürece girdiği noktadır.

Kayıtdışılık üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. Ekonomide kayıtdışılık var.

Sendikalaşmanın büyük oranda yitirildiği belirtildi. Bir iş yerinde sendikalaştığında toplu sözleşme ile kimin ne kadar alacağı bellidir ama ne yazık ki bu Türkiye'de yok.

Bunu söylediğim için bana çok kızıyorlar: Bu ülkede kimsenin can ve mal güvenliği yok. Türkiye'yi şikayet ediyormuşum! Her an herkes tutuklanabilir mi? Tutuklanabilir. Avukatınız bile neden gözaltına alındığınızı öğrenemez. Bu hukuk sistemi var mı? Var. Var mı bu ülkede bağımsız yargı?

Cumhurbaşkanı'nın bir sözcüsü var. Soruyorlar: Belediye başkanları açığa alındı. Yerlerine kayyum atandı. "Onlar suçludur" diyor. Sen hakim misin? Hayır. "Onlar cezalandırılacak" diyor. Sen hakim misin? Hayır. Onların cezalandırılacağını Saray adına dile getiriyor. Sonra kalkacağız biz, bütün dünyaya "Türkiye'de bağımsız yargı var" diyeceğiz. Senin sözcün aksini söylüyor. Dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde biz yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunu aile sigortası ile çözülecek. Siz hala bunu dillendirmiyorsanız hak temelli anlayışa karşı çıkıyorsunuz demektir. Kaynak olmadan ben sosyal yardım yapacağım dersen ekonomiye zarar verirsiniz. İşsizlik sigortasından nasıl bir kaynak yaratıldıysa ve aile sigortası da yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz.

Asgari ücret 2020 TL. Açlık sınırının altında. Sendikaların biraya gelmesi bizim için çok değerli. Enflasyon kendisini açısından yüzde 22,58 olarak belirledi. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22,58 zam yapılması lazım ve bir de büyümeden pay verilmesi lazım.

Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Ben sizlere 1940'lı yıllardan bahsetmiyorum. 2019'un Türkiye'sinden bahsediyorum.

Bütün bunları anlatırken hiçkimse umutsuzluğa kapılmasın. Hangi baskılar gelirse gelsin Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkarma sorumluluğumuz var. Birlikte mücadele edeceğiz. Cumhuriyet'i kurduk, doğru. Şimdi Cumhuriyet'i gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırmamız lazım.

Biraz zamana ihtiyacımız var. Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlerde de elde edeceğiz. O Beyefendiyi aşağı indirmek bizim boynumuzun borcu. Vatandaşın seçtiği belediye başkanını nasıl olur da görevden alırsınız? Her şey çok güzel olacak. Biraz sabır.