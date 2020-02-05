Kılıçdaroğlu 'Esad'la görüşülsün' önerisinden vazgeçtiğini açıkladı: Affedilecek bir olay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Şam'la diyalog çağrısına bu aşamada geri çektiğini söylerken, Bu aşamada hayır, bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Şehitlerimiz var, bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil' dedi.