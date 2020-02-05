Kılıçdaroğlu 'Esad'la görüşülsün' önerisinden vazgeçtiğini açıkladı: Affedilecek bir olay değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Şam'la diyalog çağrısına bu aşamada geri çektiğini söylerken, Bu aşamada hayır, bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Şehitlerimiz var, bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil' dedi.
Çarşamba, 05 Şubat 2020 07:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de TSK birliklerinin cihatçılarla hareket etmesine ve bu sırada yaşanan saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, bu aşamada Şam'la diyalog çağrısından vazgeçtiğini söyledi.

Selvi,  Kılıçdaroğlu'nun “Bu aşamada hayır, bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Üstelik koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen Türkiye’ye yönelik bir saldırı var. Şehitlerimiz var, bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil" dediğini aktardı.

 