Kılıçdaroğlu 'Esad'la görüşülsün' önerisinden vazgeçtiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de TSK birliklerinin cihatçılarla hareket etmesine ve bu sırada yaşanan saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, bu aşamada Şam'la diyalog çağrısından vazgeçtiğini söyledi.
Selvi, Kılıçdaroğlu'nun “Bu aşamada hayır, bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Üstelik koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen Türkiye’ye yönelik bir saldırı var. Şehitlerimiz var, bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil" dediğini aktardı.