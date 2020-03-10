Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a cevap vermedim, Meclis'te kavga istemiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt vermeyeceğini belirterek 'Biz Meclis’te kavga istemiyoruz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Erdoğan'ın bana yönelik olan, burada söylenmesi mümkün olmayan belli cümleleri kullanarak bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim. Grup Başkan Vekilimiz aynı cümleleri kullanarak cevap verdi. Biz kavga etmiyoruz. Biz parlamentoda kavga istemiyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- "Bizim Türkiye’miz hiçbir emperyal gücün karşısında diz çökmeyecektir. Ve bizim Türkiye’miz hiçbir emperyal gücün maşası olmayacaktır. Bizim Türkiye’miz 21’nci yüzyılın en büyük ülkesi olacaktır. Buna yürekten inanıyorum."

- "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde elbette kadınlar sıkıntılarını meydanlarda anlatırlar. Erkek egemenliğine karşı çıkarlar. Bunu yaparken de saldırmazlar. İstanbul’da yürümek istediler. Yasak getirdiler. Hangi gerekçeyle?"

- "Dünya Emekçi Kadınlar Günü denmesine karşın her kadın emekçidir."

'YOLSUZLUĞU ŞİKAYET EDİP GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANI'

- "Vefa Salman seçime girdi Yalova'da iki kez engellendi. Kendisini halkın oylarıyla yenemedikleri için bu kez acaba biz Vefa Salman'ı nasıl gönderebiliriz arayışına girdiler."

- "Yolsuzluk var. Orada yolsuzluğu saptayan düz namuslu bir memur. Olayı görüp tespit ediyor, belediye başkanına haber ediyor. Belediye Başkanı da araştırılması için ilgililere başvuru yapıyor. Ama sonunda belediye Başkanı açığa alınıyor. Belediye Başkanlığında seçim yapılıyor ve bir AKP'li belediye başkanı seçiliyor. Yalova halkının oylarına darbe yapılıyor. Halkın seçtiği başkan değil, İçişleri Başkanlığı'nın atadığı isim geliyor başkanlığa. Biz hiçbir belediye başkanımızın yolsuzluk yapmayacağaına inanıyoruz. Bizim denetimlerimiz de var. Çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Yolsuzluğu şikayet edip görevden alınan Belediye Başkanı Vefa Salman tarihe geçmiştir."

'MECLİS’TE KAVGA İSTEMİYORUZ'

- "Erdoğan'ın bana yönelik olan, burada söylenmesi mümkün olmayan belli cümleleri kullanarak bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim. Grup Başkan Vekilimiz aynı cümleleri kullanarak cevap verdi. Biz kavga etmiyoruz. Biz parlamentoda kavga istemiyoruz."

'SURİYE BATAKLIĞINA SOKANLAR SONRA BİZİ YALNIZ BIRAKTI'

-"Sırtımızı sıvazlayıp bizi Suriye bataklığına sokanlar sonra bizi yalnız bıraktı."

- "Suriye sınırındaki mayınlar temizlenip 49 yıllığına bir ülkeye verilmek istendi. Biz mahkemeye götürdük. AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Suriye sınırına yabancı bir devlet gelip yerleşseydi bugün Türkiye’nin durumu ne olurdu?"

​- "Neden Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı görevini aldınız. Maşa görevini kim verdi size? Tarih bilgisinden yoksun olanlar balıklama atladı. ÖSO ile sizin ne işiniz var? Neden bu işe soyunuyorsunuz. ÖSO'yu ABD ile birlikte kurduk diyorlar. Sana maşa görevi verdiler farkında bile olmadın. ÖSO'nun hamiliğine soyunduk, maaş verdik, eğittik, silah verdik. Biz yıllar yılı yanlış yapyoorsunuz yapmayın etmeyin dedik. ÖSO, Kuvayı Milliye dediler. Çünkü Kuvayı Milliye'yi bilmiyorlar. Sırtımızı sıvazlayıp bizi Suriye bataklığına bırakanlar sonra bizi yalnız bıraktı."

'ORTADA BİR ATEŞKES YOK'

- "Ortada bir ateşkes yok. Söylenen şu: Askeri faaliyetlerin durması. Askeri faaliyette kim bulunuyor, 3 tane devlet var orada. Böylece sorun bir anlamda biraz daha ileriye atılmış oluyor."

- "Türkiye bu anlaşmayla Suriye rejimini resmen kabul etti. Bizzat Dışişleri Bakanı, Suriye Arap Cumhuriyeti diye ifade etti. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul etti."

- "Şehit verdik, 36 saat televizyonlara çıkmadı. O yüzden diyorum büyük lokma ye, büyük laf konuşma. Saatler sonra ekrana çıktı, gülerek anlattı. Sanki bu ülke şehit vermemiş gibi, eleştirdim. Eleştirme hakkım vardı. Daha mezara vermeden bu kahkaha nedir dedim. Devleti yönetiyorsun ya devleti. En azından şehide, o şehidin annesine saygı duy.

'ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİNDE PUTİN'E NE DEDİ?'

- (Putin'e sorulmasını istediği 4 soru) "Erdoğan gitti oraya Putin'le görüştüler, sonra TV önüne çıktılar. Putin, 'Görüşmemize başlarken Suriye'de hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum. Telefonda belirttiğim gibi, hiçkimse orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyordu' dedi. Dakika bir gol bir, soru kalmadı. Denmesi gereken, biz size koodinatları bildirdik demeleri gerekiyordu. Hiç ses yok..."

- "Telefon görüşmemizdeki gibi diyor, ben sana dedim ki diyor Putin, o alanda askerlerin vurulduğu yerde biz sizin askerlerinizin olduğunu bilmiyorduk. Erdoğan bu telefon görüşmesinde Putin'e ne dedi merak ediyordum. Erdoğan buna hiçbir şey demiyor. Teşekkür ederek başlıyor konuşmasına. Tarihinde her karış toprağında kan olan TC bunu görüyor."

- "Sonunda bir anlaşmayı imzaladılar, sonuçları ne? Ortada bir ateşkes yok, Erdoğan öyle diyor ama ortada böyle bir şey yok. Sözleşmede geçen, askerlerin faaliyetlerin durdurulması. 3 devlet askeri faaliyetlerin durdurulması kararı alıyor. Türkiye bu anlaşma ile Suriye rejimini resmen tanıyor, sözleşmede Suriye Arap Cumhuriyeti olarak geçiyor. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ediyor."

- "Suriye'nin kaderini Suriye belirler diyorduk. Hayır efendim biz belirleyeceğiz diyorlardı. Şimdi gittiler anlaşmayı imzaladılar."

- "Suriye hava sahasının açılması ancak Suriye kabul ederse açılacak. HTŞ ben bu anlaşmaya uymuyorum dedi."

- "26 Şubat'ta Erdoğan, 'Biliyoruz ki bugün Suriye ile olan 911 km olan sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bugünkünden on kat yürütmek zorunda kalacağız. o terör örgütleri Türkiye'ye gelirse işimiz zor" diyor. İtiraf ediyor. Sormak lazım, sen neden ordaki terör örgütlerine destek verdin?"

- "Suriye gözlem noktalarından geri çekilmeyecek. Anlaşmada, Esad'ın da görüşü alındı. Erdoğan dönüp Çavuşoğlu'na Esad ile görüşüldü mü diye sordu."

- "Gözlem noktalarındaki kuşatma kalkmıyor."

- "Teröristlerden kalkan göçün önüne tampon mümkün değil."

- "15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'ya gittim diye eleştirildim. Orada söylediğim, camiye kışlaya siyaseti sokmayın dedim. Camide kürsüler kuruldu çıktı konuşma yapıyor, doğru değil. Bir partinin başkanı camide oturup siyaset yapmaz."

ODATV TUTUKLAMALARI

- "Odatv güçlü bir internet sitesidir, güçlü olunca ne oluyor? Nasıl sustururuz? Odatv'nin okunmasını nasıl engelleriz bunun mahiyeti yapılıyor.

- "26 Şubat'ta Erdoğan Odatv ile ilgili düğmeye basıyor."

- "Buradan o gazeteci arkadaşlarıma, Sayın Barış Terkoğlu’na, Sayın Barış Pehlivan’a, Sayın Murat Ağırel’e, Sayın Çelik ve Sayın Keser’e CHP grubundan sesleniyorum: Sizler bu ülkenin onurusunuz. Gazeteciliğin hakkını veriyorsunuz. Bunun için bir sivil darbe döneminde size bedel ödetiyorlar ama ödenen bedel Türkiye'nin aydınlığa çıkma bedelidir.

- "Savcı arkadaşlarıma sesleniyorum; talimat aldığınızı biliyorum ama yüreğinizin bir yerinde en ufak bir vicdan kırıntısı kalmışsa süratle iddianameleri hazırlayın ve gönderin."

- "Burhan Kuzu'ya kimse bir şey yapamaz çünkü o Saray'ın kuzusu. Ama Barış Terkoğlu'na gelince yakalayın. Niçin? Düzgün adam. Niçin? Onurlu bir gazetecilik yapıyor."

'AYM'YE SARAY NİFAK TOHUMLARI SOKMAYA BAŞLADI'

- "Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak en tepedesiniz, içinize saray nifak tohumları sokmaya başladı. Yönetim kurulu üyeliği havucu için böylesi şerefli bir görevi lekelemeyin."