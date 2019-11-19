Kılıçdaroğlu: Erdoğan gözlerinden öpüyorum, sana doğruları söyleyen tek insan benim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın milleti koyun sürüsü gibi gördüğünü belirterek ‘Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum, sana doğruları söyleyen tek insan benim’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın milleti koyun sürüsü gibi gördüğünü belirterek “Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum, ama sana doğruları söyleyen tek insan benim” dedi.

“Bay Kemal olmak kolay değil” diyen Kılıçdaroğlu “Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Her CHP’li Bay Kemal’dir” diye konuştu. Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 46 yaşında emekli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

- (Yıldız Kenter) Onun şöyle bir cümlesi var: Sahneye baktığım zaman bütün Türkiye’yi kucaklıyormuşum gibi geliyor diyordu. Şimdi bütün Türkiye onu kucaklıyor. Onu asla unutmayacağız.

- (Karaköy’deki olay) Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım morallerini bozulmamasını söyledim. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.

- (Tank palet fabrikası) Erdoğan az önce grup toplantısında Tank Palet Fabrikası satılmadı diyor. Satılmadı zaten peşkeş çekildi. Satılsa para alırsın. 25 yıllığına bedava verildi. Madem herkes her şeyi biliyor niye gizli kararname çıkarıyorsunuz? Demek ki bu milletten birşeyler gizliyorsun. TC Devletinin en büyük silah fabrikasının peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Milliyetçilik anlayışım da kabul etmez bunu.

- (Kayyum atamaları) Bu ne demek? Ben sana oy veren bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum. Sandığa atılan oylar geçersizdir demek. Bu yanlıştır. Demokrasi konusunda duyarlı olmamız lazım. Bütün İslam Dünyası'na örnek olmamız lazım.

- Osman Kavala hâlâ hapiste. Ahmet Altan kararı yanlıştır. Yanlışa doğru diyemeyiz.

- (Sözcü davası) Sözcü gazetesi Türkiye'nin yeni amiral gazetesidir. Sözcü FETÖ terör örgütüne destek vermekten suçlanıyor. Bütün hayatı FETÖ ile mücadele ile geçti bu gazetenin.

- (Şehir Üniversitesi’ne haciz) Banka aracılığıyla üniversiteyi susturmak, ele geçirmek istiyorlar. Sıradan bir üniversite bile kapatılmaz, ki bu üniversite saygın bir üniversite. YÖK burayı başka birilerine tahsis etsin diye!

- (Trump’ın mektubu) Türkiye’nin şan ve şerefini korumak zorunda olan kişi koruyamadı. Ettiği yemine bile sadık kalamadı. Mektubu aynen iade et dedik, etmedi. Otur iki cümle kullan, bu mektup doğru değildir de dedik, bu lafı bile kullanmadı. Mektubu alıp Trump’a takdim edeceğim dedi. Bu kadar ağır bir hakareti Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşamamıştır. Gitti orada S-400 pazarlığı yaptı. Arkasından mektubu takdim ettim dedi. Niçin? Kendisini ikinci sınıf olarak görüyor.

- Aynı şeyi Mike Pence geldiğinde de yan yana oturmuştu. Oysa onun oturacağı yer cumhurbaşkanı yardımcısının karşısı. Egemenliğin eşitliği kavramına aykırı davranıyor. Ben eşit değilim, Türkiye Cumhuriyeti ve onun cumhurbaşkanı ikinci sınıftır ve ABD’nin egemenliği esastır mesajı veriyor.

- Papaz’ı vermişti. Şimdi Trump bununla yetinmiyor NASA çalışanımız var, onu da serbest bırak dedi. Emredersiniz dedi. Trump ne dedi; Türk yargısına değil, Erdoğan'a teşekkür ederim' dedi. Erdoğan gözünün önünde YPG ile çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ses çıkaramadı. Gülen'in iadesini istedi ama Reza Zarrab'ın iadesini isteyemiyor. Reza Zarrab için iki kere nota verdi ama Türkiye'yi aşağılayan mektup için veremedi.

- (Suriyeliler) CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye göndereceğiz. Egemen güçlerin Türkiye'deki temsilcisisin sen. Türkiye'nin hangi çıkarını korudun. Sonra sıkışınca bizi zor durumda bıraktılar dedin. Suriyeyi onaracağız. Parayı Esad'dan alacağız. Ben boşuna mı söylüyorum Beşar Esad'la konuşacaksın diye. Şimdi elin mahkum konuşacaksın.

- (İşsizlik) Damat ‘2,5 milyon istihdamı hayata geçireceğiz’ dedi. Bugün işsiz sayısı 8 milyonu aştı. Normal bir ülkede olsa bunu diyen kişi istifa ederdi. 82 milyonu tefecilere çalışır hale getirdin. Borç almışsın, borcun faizini ödeyeceksin ama o faizi ödemek için de borçlanıyorsun. Ülkeyi bir avuç tefeciye teslim ettin.

- Erdoğan milleti koyun sürüsü gibi görüyor. Padişah için millet kavramı yoktur. Vatandaşların tamamı koyun gibidir. Bu gelenek oradan gelir. Sen devleti ne hale getirdiğinin farkında mısın?

- Erdoğan senin hayat koşulların İsviçre seviyesinde. ‘Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder’ diyor. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında duracaksın. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Her CHP'li bir bay Kemal’dir. Her onurlu insan Bay Kemal’dir.

- (Şehir hastaneleri) ’Şehir hastaneleri zarar ediyor’ dediğimde, ‘Devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor’ diyordu. 2019 bütçesinden çıkan para 3 milyar 700 milyon lira. Önümüzdeki üç yılda çıkacak para 49 milyar lira.

- (EYT’liler) EYT'liler için “İskandinav ülkeleri bu nedenle battı” diyor. İsveç’te kişi başına gelir 50 bin dolar. Finlandiya'da 49 bin dolar. Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum. Sana doğruları yalnızca ben söylüyorum.