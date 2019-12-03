Kılıçdaroğlu: Erdoğan ailesi 5 kuruş vergi ödemiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan ailesinin Man Adası’ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu 'Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince 'yeniden tazminat davası açacağız' diyorlar. Açmazsanız namertsiniz. Ben bütün davaları kazanacağım" dedi.

Geçen salı günü Erdoğan’ın Man Adası konusunu hatırlatarak “Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu” dediğini belirten Kılıçdaroğlu “Yine söylüyorum, kullandığım tüm belgeler yüzde yüz doğrudur. Zaten kimse de bunları yalanlamadı. Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu gündeme getirdiği için” diye konuştu.

Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirketin kurulduğunu ve ilgili bankanın dekontlarını okuyarak, swift kayıtlarını açıklayarak olayın detaylarını kamuoyuna duyurduklarını ve savcıya teslim ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Belgelerin tamamı doğru. ‘İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım' diyordu. Bırakamıyor, 'dava açacağım' dedi. Dava açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst hakimleri görevden aldı, yerine militan hakimleri koydu” dedi.

Kılıçdaroğlu "Senin ailenin 15 milyar dolarlık gelir elde etmesini sağlayan bu şirket hangi şirket? Bu dümeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Man Adası'nda uyduruk bir şirket kuruldu. Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince 'yeniden tazminat davası açacağız' diyorlar. Açmazsanız namertsiniz. Ben bütün davaları kazanacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- "15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için 309 milyon lira para topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? Beşiktaş patlamasında hayatını kaybeden 46 şehidimiz için de 52 milyon TL bağış topladılar. Bu para nereye gitti? Ben bunları soracağım kardeşim."

- "Çocuğunu terör saldırısında kaybetmiş aileye bağlanan aylık ise 121 lira 96 kuruş. Sizde hiç vicdan yok mu, sizde hiç ahlak yok mu?"

- "Aile boyu malı götürüyorlar. Açlık, yoksulluk, sefalet nedir bilmiyorlar. Diyorlar ki bunu sorma. Ben sorunca kızıyorlar."

'ETHEM SANCAK ÇANTACIDIR. TALİP ÖZTÜRK KİM?'

- "Tank Palet Fabrikası'nı da sormuştum. 20 milyon dolar. Bunu da Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Kim bu Talip Öztürk? Cevap versene. Ethem Sancak çantacıdır. Tank Palet Fabrikası’nda esas iş Talip Öztürk’te. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlere ihtiyacımız yok."

- "Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor. Siyasetçi halka değil de ailesine hizmet ediyorsa, devletin en büyük fabrikalarını kendi ailesine beş kuruş para almadan veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir."

HÜRRİYET'TE İŞTEN ÇIKARILAN GAZETECİLER

- "Hürriyet gazetesinden 45 kişi işten çıkarıldı. Çalışanlara ekonomik gerekçeler sundular ancak asıl neden sendikalı olmalarıydı. İşten attılar ama haklarını da vermiyorlar. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da ayrılmaya zorlanamaz. 45 çalışanı işten attın. Ee haklarını ver. Bunlar yıllarını verdiler gazeteye. Haber peşinde koştular... İşten atıyorum kıdem tazminatı yok! Neden yok!"

- "Ahilik Haftası her yıl kutlanır Kırşehir'de. Ahi Evran sadece bizim dünyamızda değil tüm dünyada saygı gören bir insandır. Esnafın etik değerlerini belirleyen Ahi Evran'dır.Her yıl etkinlikler düzenlenir. Bu yıl bunları bir telaş sardı. Kırşehir'de Belediye Başkanı CHP'li diye Konya'da kutladılar. Merak ediyorum İstanbul'un Fethi'ni nerede kutlayacaklar! Herhalde İstanbul'un Fethi'ni de Bursa'ya alırlar."

'ENGELLİ KADROLARI BOŞ BIRAKILIYOR'

- "Hepimiz her an engelli olabiliriz. Sosyal devletin temel unsurlarından birisi herkese sosyal güvenliği vermektir. Az önce Turan Başkan konuşurken dedi ki devlette boş engelli kadroları var ve doldurulmuyor. Ben de biliyorum devlette 14 bin engelli kadrosu boş. AKP iktidarı neden bu 14 bin engelli kadrosunu boş bırakıyor!"

- "Bir torba yasa gelmişti termik santrallarla ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün. Dinlemediler, dediler ki 2,5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için. Ama merak ettiğim şu önce el kaldırıp onay verenler nasıl sonra alkış tutuyor! Bunlara akıllarını Saray'a kiralamış kişiler denir."

ASGARİ ÜCRET

- "Tam 39 yıl sonra üç işçi sendikası konfederasyonu bir araya geldi. Bu çok değerli bir hareket. Bu sendikalar 6., milyon asgari ücretlinin haklarını savunacaklar. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, barınma, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için asgari ücret verilir. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sendikalara şunu söyleyecekler; ‘İstiyorsunuz ama bütçede para yok’ diyecekler. İşçiye gelince mi para yok? Beşli çeteye sınırsız para var ama."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN RAHATSIZLIĞI

- "Selahattin Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz."