'Kılıçdaroğlu 'doğru olmamıştır' dedi' iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatiline CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği, 'doğru olmamıştır' dediği iddia edildi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiğini ileri sürdü.

İmamoğlu'nun tatilinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini öne süren Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu" ifadesini kullandı.

Yılman, "Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söylediler. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim" dedi.