Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nereye gitti?

İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte AKOM'da basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ’Nereye gitti o deprem vergileri?’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da depreme ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, İstanbul’da deprem toplanma alanı olarak 2 bin 859 alandan bahsedildiğini ancak bu alanların birçoğunun deprem toplanma alanı tanımına uymadığını söyledi. İmamoğlu “İstanbul’da deprem toplanma alanları konusunda karnemiz zayıf. Bu konuyu hep birlikte çalışacağız” dedi.

İMAMOĞLU: BİR YANDAN DA DUA EDECEĞİZ

İstanbul’da hasar tespit edilen binalarla ilgili sürecin devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Bu sorunun siyasi partisi olmaz. Gerçeklerle yüzleşeceğiz, yüzleşirken çözümler üreteceğiz. Bir yandan da dua edeceğiz ki deprem İstanbul’a geç gelsin” diye konuştu.

'NEREYE GİTTİ BU PARALAR?'

Kılıçdaroğlu ise 1999 depreminin ardından çıkarılan yasayla deprem vergisi alındığını belirterek “Şimdi değerli arkadaşlar şu soruyu sormadan edemiyorum. Ne oldu o deprem vergileri? Nereye gitti o deprem vergileri?” dedi.

“20 yıl geçmiş şimdi hâlâ başladığımız noktadayız” diyen Kılıçdaroğlu “Ben bunu sormak zorundayım. Kimin için? Risk altında bulunan 16 milyon insanın hakkını savunmak için sormak zorundayım. Ülkeyi yönetenlerin bunun hesabını vermesi lazım. Nereye gitti bu paralar?” diye konuştu.

İBB Başkanının “Bu sorunun siyasi partisi olmaz” sözlerine katıldığını belirten Kılıçdaroğlu "El birliğiyle bu riskin bir şekilde aşılması lazım. Bütün bunları yaparken geçmişe dönüp, geçmişte yapılanların da ne olduğunu sorgulamamız lazım” dedi.

