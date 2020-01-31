Kılıçdaroğlu deprem bölgesini ziyaret etti

Elazığ'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Yıkılan binalar umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6,8 büyüklüğüyle depremle 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Sivrice'de sayın belediye başkanımızı ziyaret ettik. Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz. Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Geldik sayın başkanı dinledik. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kameralar karşısındayken bir de artçı sarsıntı meydana geldi.