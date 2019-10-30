Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti kurduk ama demokrasiyle taçlandırmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ‘demokrasiyle taçlandırılması’ gerektiğini belirterek bakanların atamayla getirilmesinin ‘düzeltilmesi’ni istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Cumhuriyet’i kurduk ama onu demokrasiyle taçlandırmalıyız” dedi.

Anayasa değişikliğiyle rejimin değiştiğini ve Cumhuriyet'te geri adımlar atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına gittiği zaman beraberindeki atamayla gelenlerin Türkiye’yi temsil ettiğini söyleyerek “Bunu düzeltmeliyiz” dedi. Kılıçdaroğlu “Demokratik standartlarda geriye gidiş başladı, hapishaneler dolmaya başladı” diye konuştu.



ABD'NİN 'ERMENİ SOYKIRIMI' KARAR

ABD Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni Soykırımı” kararına ilişkin de konuşan CHP lideri “Acı olaylar elbette var, tarihçiler incelesinler. İntikam alırım derseniz bu doğru değil. Bu karar bizim vicdanımızı rahatsız ediyor” dedi.

TÜRKİYE'YE AMBARGO

Kılıçdaroğlu “Türkiye'ye uygulanacak olan ambargonun hiçbir sonuç doğurmayacağını ifade etmek isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. O dönem de uygulandı ama biz reddettik” diye konuştu.

'VERGİ KANUNU İŞ DÜNYASINA SORULMADI'

Vergi kanunu çıkarılırken iş dünyasından kimsenin görüşü alınmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Neden esnafı çiftçiyi sanayiciyi çağırmıyorsun. Yeni vergiler çıkarıyoruz durumunuz nedir diye sorabilirlerdi” dedi.

ERDOĞAN'IN MAAŞI

Erdoğan’ın maaşının zamla birlikte 81 bin liraya çıktığını belirten CHP lideri “81 bin lirayla geçinemiyorum diyor sen 2 bin 20 lirayla geçinmeye çalışıyorsun. Sen asgari ücretlisin, hâlâ gidip oy mu vereceksin?” dedi.

IŞİD'İN TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENMESİ

Kılıçdaroğlu IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürülmesi konusunda da “Bütün dünya acaba IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu diye düşünüyor? Hayır, hala unsurları var. Türkiye'de 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. En büyük eylemlerini Türkiye'de yaptığını biliyoruz” dedi.

'MEKTUBA ADAM GİBİ CEVAP VERMİYORSAN'

Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili “Tarihte Türkiye Cumhuriyeti’ni bu kadar aşağılayan bir mektup yoktur" diyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hitaben "Sen 82 milyonu aşağılayan bu mektuba adam gibi cevap vermiyorsan o koltukta oturamazsın” diye konuştu.